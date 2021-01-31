Історія в постатях: Павел Пейчев і Нікола Юруков – болгарські консули в Донецьку

Першою штатною іноземною консульською установою в Донецьку стала Консульська канцелярія Посольства Республіки Болгарія в Україні.

Вона не була самостійним підрозділом, втім, успішно виконувала консульські функції протягом 2002 – 2008 рр. Першим консулом був призначений Павел Пейчев, кар’єрний болгарський дипломат, закінчив Університет національного і світового господарства в Софії (раніше називався Вищій економічний інститут імені Карла Маркса). Він керував дипломатичними представництвами Болгарії на Кубі (1992-1996) та в Мексиці (1997-1998).

Наступником П.Пейчева в 2005 році став інженер–хімік Никола Юруков. До призначення в Донецьк він працював в ООН, в підрозділі контролю над озброєнням та роззброєння. Основною функцією консульської канцелярії, за свідченням першого завідувача канцелярією Павла Пейчева, була видача віз. В окремі періоди діяльності канцелярія видавала віз більше ніж консульський відділ болгарського посольства в Києві. Це було обумовлено тим, що візи в Донецьку отримували не лише громадяни України, а й сусідньої Росії, де крім Москви на той час не було болгарських консульських установ.

На початку своєї діяльності консульська канцелярія діяла в орендованій чотирьох кімнатній квартирі дев’ятиповерховки на проспекті Дзержинського. Проте вже доволі скоро Донецькою обласною радою Консульській канцелярії було надано приміщення в адміністративному будинку на вул. 50-ліття СРСР. Орендна плата при цьому мала символічний характер.

Контакти консулів з Донецьким національним університетом розвивалися плідно. Працівники Консульської канцелярії виступали з лекціями для студентів. Помічником консула працював мій колишній студент. Цікаво, що в його службовому посвідчені посада була визначена доволі оригінально – «друг Республіки Болгарії».

В липні 2008 р. Консульська канцелярія була закрита через брак фінансових можливостей Болгарії утримувати своє представництво в Донецьку.

Ігор ТОДОРОВ,

професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету,

колишній професор Донецького національного університету