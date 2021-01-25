Михаил Терентьев: мы будем отстаивать интересы киевлян, чтобы тарифы ЖКХ для них остались неизменными

Городская власть сделает все, чтобы всем, кто нуждается в материальной помощи, она была оказана

Как мы знаем, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло, газоснабжение и электроэнергию. Однако в Киеве, по словам мэра столицы, тарифы останутся неизменными. На эту тему журналисты kiev24 пообщались с председателем земкомиссии Киевсовета Михаилом Терентьевым.

Как на фоне Всеукраинского подорожания этих услуг правительству столицы удастся удержать цены на уровне 2019 года?

Жители столицы всегда знают позицию мэра и депутатского корпуса. Мы всегда стояли за то, чтобы тарифы не росли, а если они растут, то это должно быть обоснованно.

В первую каденцию я входил в комиссию, которая проверяла тарифообразование. Киевводоканал и Киевэнерго, которые отвечали за отопление и горячую воду, предоставляли тогда расшифровку своего тарифа. Но утверждает это национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и она подчинена Кабинету Министров и подотчетна парламенту. Поэтому то, что будет касаться полномочий городской власти, – мы будем отстаивать интересы киевлян, чтобы тарифы ЖКХ для них остались неизменными. Особенно в тех условиях, в которых находится каждый житель нашей страны, тарифы не должны расти.

Мы должны волноваться о том, чтобы постоянно рос доход каждого гражданина. Это моя принципиальная позиция, это должно быть на уровне национальной идеи. Власти должны беспокоиться об увеличении дохода граждан, наделивших нас такими полномочиями. А если мы говорим об увеличении тарифов, то мы этот фактический доход уменьшаем, потому что люди должны тратить больше на коммунальные услуги.

Городская власть сделает все, чтобы всем, кто нуждается в материальной помощи, она была оказана. Прежде всего это можно сделать для тех, кто обратится за помощью через программу «Турбота», которая инициирована, чтобы помогать жителям, которые нуждаются в материальной поддержке от власти.

В целом подобные мероприятия финансируются из бюджета г. Киева. На данную программу на 2019-2021 годы было отведено более 9 миллиардов грн.

Подробнее условия программы здесь.

Несмотря на заявление мэра столицы о том, что в этом отопительном сезоне повышения тарифов в Киеве не будет, киевляне продолжают жаловаться на большие суммы в платежках. Имеют ли право жители столицы обжаловать или не оплачивать заявленную стоимость коммуналки?

Я сторонник того, что всегда нужно платить за полученную услугу, а потом решать вопрос перерасчета. Все граждане должны привыкнуть платить налоги, платить за услуги. Если мы будем чинно следовать этому правилу, то и доход граждан также возрастет. Мы хотим увеличения заработных плат, но при этом не хотим платить налоги.

А заработная плата формируется из того, что, например, мы уплатили ПДФ и после этого распределили его: 40% ушло в городскую казну, 60% − в госбюджет. И мы с этих зачислений позволили увеличить заработную плату медицинским работникам, педагогам, тем, кто обеспечивает нашу жизнедеятельность. Это также влияет на доход наших граждан.

Меня критиковали, что я считаю выкуп земельного участка под определенное производство – хорошим решением. Будто лучше, чтобы они платили аренду. Конечно, если считать за 50 лет, то так лучше. Но если посчитать за 20 лет, то выкуп земельного участка − намного лучше для города. Поэтому предприниматель, имеющий производственные базы на определенной территории, выкупив земельный участок, сразу отдает деньги за него в бюджет города. Он может привлечь инвестиционные и кредитные средства, потому что капитализация его предприятия вырастает в разы. Привлекая средства, он может обустроить большие производственные мощности, а это позволит создать больше рабочих мест, большей станет и заработная плата.

И все эти средства, что поступают к гражданам, расходуются жителями на те определенные социальные нужды, что в нашем городе существуют: оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать образование ребенку, а семье – одежду и пищу. Когда у тебя больший доход – у тебя меньше вопросов к власти, в частности. Над этим власть должна работать постоянно.

То есть, люди должны оплатить сумму по платежкам, а потом могут подать запрос на перерасчет?

Да.

Хотели бы подробнее узнать о программе утепления жилого фонда. Как она работает?

В городе Киеве сейчас действует софинансирование ремонтных работ в многоквартирных домах города. Софинансирование помогает собственникам жилья решить вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, а именно: ремонт кровли, замена или ремонт лифта, обновление сетей водоснабжения, электроснабжения, канализации, утепление фасада, замена окон и другие работы. И если раньше киевлянам нужно было собрать 30% от общей стоимости, то сейчас процент может быть меньше, в зависимости от вида работ.

С механизмом софинансирования можно ознакомиться на сайте Департамента жилищно−коммунальной инфраструктуры.

Сейчас мы разрабатываем положения по совершенствованию механизма оказания первой помощи при создании ОСМД. Если жильцы решили создать ОСМД, они имеют право получить определенную сумму средств, чтобы сделать ремонт (отремонтировать вентканалы, лестничные клетки, чердак, подвал, коммуникации, заменить окна и так далее).

Мы все с вами являемся владельцами нашего жилья. Все, что вкладывается в дом, неотъемлемой частью которого является наше жилье, это вклад в капитализацию нашего имущества. Воспользоваться программами очень легко, но для этого нужны время и желание.