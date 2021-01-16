Украина-Израиль: тайное и явное. Первый посол Израиля о том, как это было 30 лет назад

Часть вторая. Начало читайте ЗДЕСЬ

Тут самое время предоставить слово тем, кто творил эту историю.

Первым послом Израиля в Украине стал Цви Маген. Цви Маген – уроженец города Черновцы (1945). Его семье удалось репатриироваться в Израиль в 1960 году (через так называемый «польский канал» или «алия Гомулки»). После окончания срочной армейской службы, 17 лет прослужил в военной разведке АМАН (аналитический отдел). Карьерный дипломат. Возглавлял посольство в Киеве с 1993 по 1998 год. В настоящее время: старший научный сотрудник Института исследований вопросов национальной безопасности при Тель-авивском университете.

– Цви, как началась ваша работа в Киеве?

В 1991 году появилась независимая Украина, и в 1992 году было принято решение об обмене посольствами. В конце 1992 года я получил назначение и начал подготовку. В Киев прибыл в 1993. Начиная с 1992 года, в Киеве находился израильский временный поверенный. Основная работа легла на плечи находившейся там консульской группы. Их главной задачей было оформление документов для выезда в Израиль на постоянное место жительства. После моего приезда летом 1993 в Киеве была создана постоянная команда и посольство начало действовать. Удалось наладить эффективную работу. Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, посетивший нас буквально за пару недель до своей трагической гибели, назвал меня лучшим послом, из тех, что встречал. Посольство функционировало отлично. Главное: были прекрасные отношения с украинцами, на всех уровнях. У меня был хороший контакт с президентами Украины, с МИД, профильными ведомствами, ведь это был период налаживания экономических и коммерческих контактов. Не обо всём я могу рассказать, но также важным было общение с руководством оборонных ведомств и спецслужб. Так сложилось, что я также выполнял функции военного атташе. Так сказать, с учётом моего прежнего опыта. Вёл диалог с представителями ЗСУ и других ведомств, занимаясь и этими вопросами. То есть, уезжая, я оставил после себя эффективно действующее посольство и хорошо налаженные контакты. Конечно, они создавались не только мной, но мы к этому приложили серьёзные усилия.

– Куда вас перевели из Киева?

– В Москву.

– Это повышение?

– Да, Москва, Лондон, Париж и Вашингтон – это повышение. Извините за такое выражение, это лакомый кусок, который обычно давали политическим назначенцам. Я же – профессионал, что называется, «от сохи». Это было решение Нетаньяху, который в то время был премьер-министром. Он решил, что я подходящий кандидат и меня перевели в Москву.

– Вы несли ответственность и за работу в Молдове?

– По совместительству. Это принятая практика, и не только в Израиле. Не в каждом государстве есть отдельный посол. Иногда посольство в одной крупной стране также проводит работу и в соседних странах. По совместительству. Так что все эти годы я был параллельно послом и в Молдове.

– Украина считалась страной проблемной, проблемной по отношению к евреям. Как у вас складывались отношения с украинским руководством?

– Очень позитивные контакты, руководство на всех уровнях рассматривало Израиль как очень позитивного партнёра. И вполне обоснованно, между прочим. Много было наработано. Что касается якобы антисемитской атмосферы. Случались эксцессы, и мне о них было известно. Но не больше, чем в той же России, где я затем работал, или в других местах. А прошлое – это прошлое. Я не был из тех, кто желал ворошить прошлое, хотя я в курсе всех вопросов. Очень часто приходилось убеждать людей именно в Израиле, коллег и представителей общественности, что Украина – это нормальное государство, не антисемитское государство. Конечно же, у многих израильтян есть тяжёлые воспоминания. Поэтому приходилось объяснять, что называется, «на пальцах», кто есть кто. Я неоднократно говорил: «Половина Красной Армии, наверное, тоже были украинцы». Было конечно, нужно обвинять коллаборационистов разного толка, никто этого не забывает и не прощает. Но это не вся Украина. Нужно продолжать жить. У нас есть отношения с Германией, можно сказать, мы дружим. Так почему же не с Украиной? Такие вопросы были, но это не было основным вопросом, скорее маргинальным.

– В то время в Израиле быстро менялись министры иностранных дел (за время нахождения Цви Магена в Киеве израильский МИД один за другим возглавляли Шимон Перес, Эхуд Барак и Давид Леви – Р.Г.). Что-то зависело от личности самого министра, это влияло на порядок работы?

– Я работал со всеми. Конечно, были свои особенности. Кто-то был более подготовлен, кто-то менее (я не хотел бы называть имён). Но особенно на работу это не влияло. Работала налаженная система МИД: замминистра, генеральный директор, руководители направлений. Они создают основную атмосферу работы. Министр влияет на стратегическом уровне, но, конечно, влияет.

– Каким было сотрудничество с украинскими коллегами? Демонстрировалась открытость или какие-то вопросы были изначально закрыты?

– Всегда есть вопросы, которые закрыты, ведь посол представляет иностранное государство. Но в рамках существующих порядков, законов, обычаев и интересов всё было достаточно позитивно, достаточно открыто. Как посол и военный атташе я привозил многих коллег и нам открывались многие двери. Конечно, это был другой уровень отношений. Украина была новым государством, которое только начинало искать свой суверенный путь. У Израиля был другой статус на международной арене. Но было найдено много точек соприкосновения. Я был одним из тех, кто искал и находил эти точки. Основной настрой был позитивным, по всем вопросам.

– Как налаживались контакты в сфере безопасности?

– У Украины были свои интересы, и украинцы всегда старались их последовательно отстаивать. Например, Украина старалась экспортировать разные виды вооружений и технологий силам, в этом нуждающимся, в том числе и тем, кто является нашим непосредственным противником. Мне становилось известно о таких контактах, о чём я ставил в известность руководство. Были и попросту утечки, не санкционированные сверху украинским руководством, разных вооружений и технологий, которые передавались «заинтересованным лицам». Да, такое тоже было. Но в основном Украина была открыта и откровенна перед нами в этих вопросах. В конце концов, в то время Израиль в этих вопросах не мог быть партнёром, он не приобретал эти виды вооружений. Конечно, старались не допустить утечек технологий нашим противникам, но подобные случаи можно назвать маргинальными. Я не могу всё сказать открыто, но у нас были хорошие контакты на разных уровнях.

– Завершая беседу: ваши впечатления о тех годах в Украине?

– Я не был безразличен. Я уважаю Украину и украинский народ. И это было взаимно. Там было тепло, по-домашнему, по-человечески. Потом пришлось поработать в других местах. Прямо скажу: это не одно и то же. От Украины у меня остались тёплые воспоминания. До сих пор осталось много друзей, знакомых. Я был свидетелем становления украинской государственности, создания структур, которых ранее не было. Им приходилось непросто. Было достаточно много проблем тогда, есть и сейчас. Сейчас вообще очень сложно в сфере международных отношений. Да и тогда было не меньше. Но это были новые времена в регионе. И все коллеги из других государств, в первую очередь, западных государств, тоже присматривались, пытались наладить хорошие контакты, наладить партнёрские отношения. Были, конечно, и трудности, и опасные моменты, в тех или иных аспектах, но я бы сказал, что общий знаменатель был позитивным.

Ростислав ГОЛЬЦМАН

Глава комитета по международному сотрудничеству

Союза журналистов Израиля