Пограничный: новации «по-европейски» – Зеленский vs Тупицкий

Как Владимир Зеленский создал свой собственный прецедент для цивилизованного мира, отстранив главу Конституционного Суда.

29 декабря Президент Владимир Зеленский создал прецедент, не имеющий аналогов в истории независимой Украины. А, возможно, и всего цивилизованного мира.

Так, своим Указом Зеленский решил отстранить главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого с должности судьи.

«Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю:

Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ», – дословно сказано в Указе.

Стоит отметить, что за день до этого юридическое сообщество уже успело обсудить новость от Офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой, который направил Зеленскому ходатайство о таком отстранении.

Причем обсудить с юмором, поскольку любому юристу очевидно, что ни Конституцией Украины, ни законами, ни европейскими стандартами, ни даже Меморандумом с МВФ такое право Президента не предусмотрено. В Конституции четко прописаны основания прекращения полномочий и увольнения судей КСУ, и законодательство не содержит даже такого термина, как «отстранение судьи КСУ».

И в Офисе Генпрокурора, и теперь в Офисе Зеленского считают возможным отстранить Александра Тупицкого на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса.

А она звучит следующим образом:

«3. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Такой порядок для КСУ, как уже было сказано, «законодавством не встановлено».

О чем, к слову, сообщает и сам представитель Зеленского в КСУ. «На переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків, зауважив представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський», – сказано на сайте Президента.

То есть, Президент Зеленский установил такой порядок сам себе и решил отстранить главу КС от судейства по собственному усмотрению.

Напомним, что Президент также, к примеру, назначает обычных судей. Таким образом, если брать во внимание созданный им прецедент, то он может отстранить любого неугодного судью, мотивируя это «восстановлением справедливости». По сути, Зеленский берет на себя функцию суда, решая, что «это – справедливо и законно, а это – нет».

Возникает вопрос: зачем тогда нужны Конституция, законы, зачем необходимо было заключение Венецианской комиссии по поводу реформы КСУ, зачем нужен парламент и суды, если любые правоотношения можно урегулировать ad hoc Указом Президента.

Если действовать по принципу: «Все, что не прописано в Конституции, можно урегулировать индивидуальными актами Президента», то Украина, безусловно, очень быстро «приблизится» к такому желанному верховенству права.

По материалам ЛЕНТА. Фото: 24tv.ua