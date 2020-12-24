Михаил Терентьев: самое время уделить максимум внимания развитию медицинской инфраструктуры

В Киеве создадут новый реабилитационный центр для детей

Начало созданию нового реабилитационного центра для детей на своем заседании положило решение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, сообщает “Киев 24”.

Он должен появиться на базе Киевского городского дома ребенка «Березка», сообщил председатель комиссии Михаил Терентьев на своей странице в Фейсбук. Дом ребенка, а вскоре – реабилитационный центр – расположен на улице Кубанской Украины, 4 в Деснянском районе Киева.

«Березку» основали в 1979 году. Здесь оказывалась медицинская помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Медицинское учреждение занимается реабилитацией больных детей, а также воспитывает дошкольников по программе детских садов.

Сейчас, рассказывает Михаил Тереньев, здание находится в плохом техническом состоянии. Следовательно, учреждение нуждается в реконструкции. А корпус физической и реабилитационной медицины – пристройки. После этого станет возможным расширить объем медицинских услуг для детей. А само заведение, уверен председатель комиссии Киевсовета будет намного комфортнее и для маленьких пациентов и для персонала.