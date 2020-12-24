Михайло Терентьєв: ми розглянули 303 питання на засіданні комісії Київради

Напередодні відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, пише kiev24.com.

За словами голови комісії, Михайла Терентьєва, 303 питання порядку денного були розглянуті та підтримані членами комісії. Зокрема такі:

про виплати сім’ям загиблих воїнів АТО матеріальної допомоги за належні для одержання земельні ділянки

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою- надання/передачу земельних ділянок державним та комунальним підприємствам

розгляд кадастрових справ, в результаті чого до бюджету Києва надійде 257 448 430 гривень (!)

розірвання та відмову у поновленні договорів оренди земельних ділянок скандальних забудов на перетині вул. Львівської та Живописної і на вул. Львівській, 18Б, рішення щодо яких прийматимуться на наступних засіданнях з урахуванням пропозицій від ініціативних груп та громади міста Києва

На засіданні постійної комісії були присутні і члени ініціативної групи Святошинського району. За словами Катерини Єфремової, представниці громади, яка відстоює сквер на перетині вулиць Львівської та Живописної, у них збільшилося впевненості, що Київрада не віступить і поверне сквери громаді. Ініціативна група також подякувала Михайлу Терентьєву за конструктив і позицію.