Михайло Терентьєв: ми розглянули 303 питання на засіданні комісії Київради
Напередодні відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, пише kiev24.com.
За словами голови комісії, Михайла Терентьєва, 303 питання порядку денного були розглянуті та підтримані членами комісії. Зокрема такі:
- про виплати сім’ям загиблих воїнів АТО матеріальної допомоги за належні для одержання земельні ділянки
- про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою- надання/передачу земельних ділянок державним та комунальним підприємствам
- розгляд кадастрових справ, в результаті чого до бюджету Києва надійде 257 448 430 гривень (!)
- розірвання та відмову у поновленні договорів оренди земельних ділянок скандальних забудов на перетині вул. Львівської та Живописної і на вул. Львівській, 18Б, рішення щодо яких прийматимуться на наступних засіданнях з урахуванням пропозицій від ініціативних груп та громади міста Києва
На засіданні постійної комісії були присутні і члени ініціативної групи Святошинського району. За словами Катерини Єфремової, представниці громади, яка відстоює сквер на перетині вулиць Львівської та Живописної, у них збільшилося впевненості, що Київрада не віступить і поверне сквери громаді. Ініціативна група також подякувала Михайлу Терентьєву за конструктив і позицію.