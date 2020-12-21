Михайло Терентьєв: “Ніяких “договорняків” та “розпилів” я не допущу!

На початку грудня Київська міська рада сформувала постійні комісії. І обрала голів. Частина комісій провела свої перші засідання. Ми поспілкувалися з з Михайлом Терентьєвим, головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Щоб дізнатися, які цілі та завдання ставить перед собою комісія, де готуються найважливіші рішення для української столиці, пише kiev24.com.

Які рішення найважливіші зараз для комісії? А також, які глобальні цілі на 2021 ставить перед собою голова земельно-містобудівної комісії?

Головна наша ціль саме зараз, у часи коронокризи — це взяти вектор на модернізацію медичної інфраструктури у столиці. Я очолюю комунальне підприємство «Інженерний центр» вже 4 роки та займаюсь трансформацією медустанов старого радянського формату у нові та технологічні. І маю успішні кейси! Наше КП займалось оновленнями низки медзакладів (де ми враховували потреби не тільки пацієнтів, але й лікарів та працівників, що зараз, у часи пандемії, є дуже і дуже важливим), а саме: дитячих лікарень №2 та №7, міської клінічної лікарні №3 та №12, центру паліативної допомоги дітям, пологового будинку №1, відділення онкологічного центру.

Тому я максимально буду використовувати весь свій досвід та накопичені знання у нашій роботі. Як голова комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин із самого першого засідання всім присутнім я дав чітко зрозуміти, що ніяких “договорняків” та розпилів я не допущу! Я хочу повністю викорінити скандали та політичні кулуарні ігри! Ми прийшли для того, щоб будувати нові прозорі правила! І кожен член комісії буде нести особисту відповідальність за кожне своє рішення.

Громадськість часто критикує міську владу за хаотичну забудову. Чи буде проведена ревізія чи вже це переходить у площину судів?

Коли я вхожу у нові повноваження, як, наприклад, це було з КП “Інженерний центр”, я завжди проводжу комплексний аналіз поточного стану справ. Так само вчиню і цього разу. До проблем хаотичної забудови ми у складі комісії будемо підходити виключно в межах компетенції та чинного законодавства, прийматимемо колегіальні рішення прозорим способом. Я не хочу ховатись від складних судових справ. Хочу якісного, справедливого та правового їх вирішення.

Новий склад Київради і ваша комісія, зокрема, дістали в спадок кілька скандальних історій, пов’язаних із будівництвом. Наприклад — Чкалівський сквер, Протасів Яр, висотність центрального гастроному і так далі. Як тут бачите свою роботу і яку позицію займаєте?

Я повністю усвідомлюю той факт, що від негативних історій із скандальними забудовами не сховатись. Кожен з нас, членів комісії, особисто несе відповідальність за те, яким буде обличчя Києва. Як каже наш мер Віталій Кличко: ми працюємо з киянами і для киян! Я переконаний, що усунення будь-якого конфлікту лежить у діалозі. Діалозі з владою, діалозі з ініціативними групами, діалозі з небайдужими киянами, які обрали нас відстоювати їхні інтереси. І всі мої дії та дії моїх колег будуть направлені саме на це.

Що в пріоритеті для столиці зараз: будівництво нового житла або розвиток інфраструктури?

Ці поняття цілком пов’язані між собою. Коли ми бачимо, що у Києві будується новий житловий комплекс, то там обов’язково повинно бути передбачено низку інфраструктурних об’єктів! Це і школи, і садочки, і лікарні, і транспортні розв’язки, а також зелені зони. Зелена європейська столиця не повинна перетворитись на кам’яні джунглі. До будівництва нових об’єктів потрібно підходити з розумом та враховувати комфорт та безпеку киян. І вся наша робота буде скерована саме на це.

Жити в Києві повинно бути і комфортно, і безпечно.