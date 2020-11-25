В Киеве в сквере Марии Заньковецкой создали сияющую феерию из новых led-ламп (фото)
Это новое слово в технологиях ночного освещения. Сквер Марии Заньковецкой засиял новыми 44 фонарями с LED-светильниками и еще двумя прожекторами, направленных на центральную площадь.
Об этом сообщает КО “Киевзеленстрой”.
“В сквере, расположенном на ул. Большой Васильковской, установлены 44 фонаря с LED-светильниками и 2 прожектора, направленных на центральную площадь. Еще более 20 опор планируется установить в следующем году”, – говорится в сообщении.
Напомним, недавно новым освещением засияли также Позняки.
Справка Lenta.UA:
Мария Заньковецкая (1860-1934) – выдающаяся украинская актриса, одна из основоположников украинского профессионального театра. Самые знаменитые ее роли – главная героиня в одноименной пьесе И.П.Котляревского “Наталка Полтавка”, Софии в “Безталанной” И.К. Карпенко-Карого. С 1882 года Заньковецкая была ведущей артисткой театральных трупп М.Л.Кропивницкого, М.П.Старицкого, Н.К.Садовского, П.К.Саксаганского, И.А.Марьяненко, Л.К.Квитки.
В 1906 году Мария Заньковецкая вместе с Николаем Садовским основала в Полтаве профессиональный украинский театр.