Від самоізоляції до відставки: через підозри в корупції захитався стілець під очільником МОЗ Степановим

Про те, що у владі дійшли до консенсусу щодо звільнення Максима Степанова, розповів депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, а також волонтер Оксана Сухорукова, яка 13 листопада брала участь в нараді в офісі Президента України.

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, міністр пішов на самоізоляцію після того, як не зміг знайти голоси на свою підтримку серед колег.

Парламентарій розповів, що в той же день, в п’ятницю, 13 листопада, в Кабінеті Міністрів України підписали документ, який почне процес звільнення міністра. Тому він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.

«Тоді міністр дізнається, що голоси на його звільнення вже є, так ще й запасом. Після цього він йде «на лікарняний», – розповів Ярослав Железняк.

Варто відзначити, що 13 листопада в Офісі Президента України провели зустріч з волонтерами, щоб обговорити питання коронавируса в Україні. Зокрема, радилися щодо того, як бути далі.

Варто відзначити, що недавно в ЗМІ писали, що МОЗ виписує «правильні» умови конкурсів для покупки комп’ютерних томографів, вимиваючи гроші з бюджету. Мова йде про покупку 160 апаратів КТ у всі опорні лікарні госпітальних округів. Штучно від участі в конкурсі відсікаються великі дистриб’ютори медичної апаратури, тоді як перемогу віддають «липовим» компаніям.

Зокрема, від участі в торгах «відрізали» офіційного дистриб’ютора Philips Medical Systems «АФС Медіцінтехнік». Так, чиновники від медицини чомусь вирішили, що стіл, на який укладають пацієнта для проведення томографії, повинен бути розрахований на максимальне навантаження (вага пацієнта) в 220 кг, а не 205 кг, як передбачено в комплекті КТ марки Philips. Запропонована офіційним дистриб’ютором Philips Medical Systems ціна виявилася нижчою на 28% від пропозицій інших учасників.

Після першого конкурсу реальні втрати бюджетних коштів склали 58 млн.грн. А таких закупівель за неконкурентною процедурою планується провести не менше 6.

«Цікаво, що ДП «Медичні закупівлі України» в листі МОЗ радісно рапортує про те, що загальна економія при закупівлі склав 119 893 090 грн. При цьому ціни явно – неадекватні. Все пізнається в порівнянні. Так, апарати, продані і заставлені компанією ТОВ «Еквіпмед» в Державна установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, обійшлися в 15,7 млн.грн. за одиницю. Звідки взяти економію, про яку повідомляє офіційний сайт МедЗакупкі України, якщо вже підписаний контракт на закупівлю 21 одиниць за ціною 388 млн.грн. Тобто один апарат обходиться «економним» представникам медзакупівель в 18,476 млн.грн. Таким чином реальні втрати бюджетних коштів на 58 млн.грн. І це тільки на одному конкурсі. А таких закупівель за неконкурентною процедурою планується провести не менше 6. Іншими словами, мова йде про те, що в пісок (а вірніше, в чиюсь кишеню в результаті «відкатів») підуть сотні мільйонів бюджетних гривень», – йдеться в матеріалі.

За матеріалами lenta.ua