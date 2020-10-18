Син ректора ЛНУ збирається заробити на студентах і “Укрпошті”

Здавалося б, звичайний тендер, якби не одне «але». Переможцем аукціону стало приватне підприємство «ПСМЛ «Ескулаб», яке запропонувало «Укрпошті» сенсаційно низьку ціну – усього-на-всього 1 149 гривень за 332 дослідження. Враховуючи, що конкурент «Ескулаба» ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» за аналогічний обсяг робіт зажадав від «Укрпошти» аж 501 000 гривень, не дивно, що така цікава різниця у ціні привернула увагу журналістів.

Щоправда, дуже швидко виявилося, що сенсації не вийде. Того ж 7 жовтня директор «Ескулаба» надіслав «Укрпошті» документ під красномовною назвою «Обгрунтування аномально низької ціни пропозиції», у якому йшлося, що 1 149 гривень – це насправді ціна за 1 дослідження, а загальна сума, відповідно, складатиме 383 766,00 гривень. Ну що ж, буває: поквапилися люди, внесли поспіхом в офіційний документ ціну за один тест замість 332 – не бити ж їх тепер?

Оскільки 383 766 гривень – це все ж таки менше, ніж півмільйона, «Укрпошта» очікувано вибачила учаснику-поспішайлу його помилку та прийняла пропозицію «Ескулаба». Хоча, якщо подумати, то 1 149 гривень – це теж досить дивна ціна: лише два місяці тому, у серпні 2020 року держпідприємство вже замовляло для своїх працівників ПЛР-дослідження, однак тоді ціна становила усього-на-всього 650 гривень за тест. Утім, це вже не перший дивний тендер, який проводить «Укрпошта», тож особливої сенсації тут теж не спостерігається. Ну, подінуться знову бозна куди бюджетні кошти – так хіба ж на нашій пам’яті це вперше?

Однак якщо подивитися пильніше, виявиться, що в цій угоді є один цікавий момент. По-перше, «Ескулаб» – це не просто лабораторія, а лабораторія, так би мовити, із зв’язками: її співвласником та комерційним директором є Денис Мельник, син ректора Львівського національного університету Володимира Мельника, не останньої людини в регіоні. По-друге, не далі як у жовтні цього року «Ескулаб» заключив партнерську угоду з Львівським національним університетом – звісно, не через те, що одним із його співвласників є син ректора, а виключно для того, щоб, як висловився Мельник-молодший в своєму інтерв’ю, показати студентам, «якою має бути сучасна лабораторія».

За умовами угоди, студенти мають не тільки дивитися на сучасну лабораторію, а й проходити там виробничу та науково-дослідницьку практику. Звичайно, безоплатну. Як стало відомо з розмов із співробітниками лабораторії, ця практика, поміж іншого, включає залучення студентів до забору аналізів, у тому числі, і ПЛР на коронавірус.

За таких умов отримання замовлення від «Укрпошти» починає грати зовсім новими фарбами. Безоплатна армія працівників-студентів, підігнана татом-ректором, плюс ціна трохи не удвічі більша за ту, яку ще недавно платила «Укрпошта» за аналогічні послуги – з цього рівняння, безсумнівно, випливає як мінімум те, що внаслідок цієї оборудки хтось покладе собі до кишені дуже і дуже приємні гроші. Зазначимо окремо, що студенти – це вам не дорослі лаборанти, які можуть і відмовитися працювати в умовах підвищеного ризику підхопити коронавірус, та ще й безоплатно. Це, власне, вчорашні діти, яким нема куди подітися і у яких на кону стоїть диплом. Навіть економічний бік цієї оборудки, з точки зору закону, виглядає доволі сумнівно – а що вже казати про етичний?

І це ще лише ті обставини, які лежать на поверхні. Які ще неприємні сюрпризи виявляться, якщо почати досліджувати подібні тендери більш пильно, – поки що можна лише здогадуватися. Принаймні, вже зараз очевидно, що коронавірус – не лише не перешкода у зароблянні грошей чесними та не дуже чесними засобами, а й, за певних умов, навіть додатковий бонус.

За матеріалами Lenta.ua