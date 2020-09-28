Советник Кличко заявил, что белорусам нужна поддержка Киева

Советник городского головы Виталия Кличко по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что белорусам нужна поддержка Киева.

Об этом Белоцерковец сказал в эфире телеканалу «Наш».

«Во-первых, Лукашенко уже действительно в капкане Российской Федерации, Кремля. Во-вторых, вы знаете, когда была Революция Достоинства, то в других странах с нами так же обсуждали, что нужно ли поддерживать Революцию достоинства, нужно ли поддерживать Майдан, нужно ли ехать туда Европарламенту или, например, Польскому Сейму, литовскому или других стран поддерживать нас?», – заявил он.

Белоцерковец отметил, что нужно понять, что фальсификации на выборах в Беларуси 100% были.

«Мы видим сколько людей выходят на улицы. Это означает, что Лукашенко явно не взял свои 80%. Людей гораздо больше получилось. Во-вторых, сейчас белорусы требуют поддержку. И поддержка эта является символом их борьбы. Они на сегодняшний день хотят понять и увидеть, что свободные страны и демократический мир их поддерживает в этой борьбе, в которой они находятся. Так же я понимаю, что на сегодняшний день, проблема толерантности со стороны Украины, это не является проблемой дискуссии с точки зрения поддержки свобод», – резюмировал он.

Напомним, в знак солидарности с борьбой белорусского народа за свободную страну на здании Киевской городской государственной администрации вечером, 16 августа подняли национальный флаг Беларуси.