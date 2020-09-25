“Протоколы безответственности”: от псевдореформы здравоохранения до коронавирусной истерии

Врачебно-пациентское партнерство вместо пресловутой реформы здравоохранения

О реформах здравоохранения Украины, незаинтересованности семейных врачей в пациентах, принципах мониторинга собственного здоровья, о профилактике болезней, основах этиотропного лечения вирусных заболеваний отечественными оригинальными препаратами – беседа с президентом научно-производственной компании (НПК) «Экофарм» Анатолием Новиком, который прошел длинный путь вместе с компанией с 1998 по 2020 гг.

– Анатолий Матвеевич, поделитесь своими взглядами относительно реформы здравоохранения в Украине. Удачно ли прошла имплементация первого этапа – семейной медицины. В обществе нет единого мнения: кто-то категорически за, кто-то против. Вы много лет работаете в этой сфере и, безусловно, можете объективно оценить процессы, происходящие в системе здравоохранения.

– Каждый новый министр здравоохранения традиционно начинает с разговоров о необходимости проведения «реформы». На самом деле вся реформа свелась к новой модели финансирования (деньги за пациентом), удобной для манипуляции деньгами, но оказалась неудобной для пациента. Человек, ради которого, по заверениям «реформаторов» все и затеяли, так в конечном итоге ничего, кроме собственных проблем и болезней, не почувствовал.

Причина этого непонимания в том, что ни цели реформы, ни ее механизмы не были четко сформулированы и задекларированы. Реформа стала уделом для самих реформаторов.

Однако разделение уровней медицины правильное. Если начать с 1-го уровня – семейной медицины, то, во-первых, вначале нужно обратиться к истории.

Специальность «семейная медицина» выросла из движения врачей общей практики в конце 1960-х в ответ на растущий уровень специализации в медицине, который рассматривался как все более угрожающий принципам отношений между врачом и пациентом и непрерывности оказания помощи.

Концептуально семейная медицина строится вокруг социальной ячейки (семьи), а не конкретной группы пациентов (например, взрослых, детей или женщин), систем организма человека (например, отоларингология или урология) или способов лечения (например – инвазивное лечение или оперативное вмешательство). Следовательно, семейные врачи должны проходить обучение с намерением иметь дело со всем спектром медицинских проблем, с которыми могут столкнуться члены семьи.

Итак, посмотрим на реальное положение вещей вокруг института семейной медицины. Какая стоит задача перед семейным врачом? Я нигде не получал вразумительного ответа. И врачи не знают конкретики. Мало того, что они должным образом не подготовлены, поскольку были наспех набраны из числа медиков, которые были ближе всего к семейной медицине – педиатров, терапевтов, участковых врачей. Их и назвали семейными врачами.

Для пациента маршрут на пути к специалисту 2-го уровня медицинской помощи резко усложнился и стал неудобным. Роль семейного врача по сути свелась к функции маршрутизатора, мониторингом, а тем более профилактикой заболеваний заниматься некогда.

Как рассчитали нагрузку в 2000 пациентов, с которыми семейник должен подписать декларации? Декларацию, а не договор на оказание услуги! И надо понимать разницу между декларацией и договором. Декларация – это торжественное заявление о намерениях, но ни в коем случае не договор об обязательствах. И сколько ждать в очереди на прием к семейному врачу, если у него таких пациентов 1500–2000 тыс. человек (100-150 дней)?!

Плохо, когда в стране начинают глобальные перемены и при этом внятно не объясняют, какая, собственно, цель реформы, что конкретный человек получит в итоге.

– Идеологи медицинской реформы говорили, что врач должен быть заинтересован в пациентах. Потому что его зарплата будет зависеть от того, сколько больных он примет. Но реально приходится слышать, что прогнозируемой зарплаты от 20 тыс. гривен практически никто не видит.

– Раньше вы ходили к участковому врачу, потому что это ваш участковый врач. Сейчас вы подписываете декларацию с семейным врачом. Думаете, после этого что-то поменяется в системе ваших отношений? Подписав декларацию, вы не повышаете его заинтересованности в вас как в пациенте, ибо у врача нет перед пациентом обязательств, у него есть обязательства перед государством, которое ему за вас платит деньги! Тем более в условиях, когда врач превращается в сортировщика на конвейере, чья зарплата зависит от количества подписантов деклараций, а не от качества оказанных медицинских услуг.

Что такое 370 гривен на человека в год? Попробуйте сделать серьезные анализы за эти деньги. Общий анализ крови и ее биохимия, и вы в четыре сотни грн. не уложитесь. Я уже не говорю о более сложных анализах. Что врач узнает о пациенте, оперируя такой суммой? А это значит, что семейный врач не будет мониторить своих пациентов и не будет ничего профилактировать, т.е. его деятельность не будет соответствовать его предназначению. Он просто захлебнется в рутине перенаправлений. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это большой денежный мешок, откуда непросто получить положенное финансирование лечебным учреждениям и соответственно – каждому персонально медицинскому работнику.

Принципы семейности в украинских реалиях

– Так что же меняется в лучшую для пациента сторону? Раньше можно было просто прийти в клинику, постоять час в очереди и попасть к врачу 2-го уровня медицинской помощи. Теперь это гораздо сложнее: чтобы попасть к узкопрофильному специалисту второго-третьего уровня медицинской помощи, нужно получить направление семейного врача.

– А семейный врач должен поставить предварительный диагноз. Как он это сделает за 370 гривен, которые ему нужны для оплаты своей деятельности? Далее начинается игра между пациентом и семейным врачом – кто же будет платить за необходимые анализы. Теряются время и силы. А что такое фактор времени в медицине, объяснять, думаю, никому не надо. Болезни имеют свойство прогрессировать, некоторые – довольно быстро. Поэтому даже несколько недель ожидания могут иметь для человека очень высокую цену.

Украина здесь – не исключение. На Западе точно такое же отношение к больным людям, и запись к семейному врачу в Европе – это длительный процесс, занимающий не одну неделю. В развитых странах государство не платит семейному врачу из бюджета – его услуги оплачивает страховая компания, для чего и ввели обязательную медицинскую страховку. Ее оплачивают работодатель и работник в долевом участии. Чтобы пойти по этому принципу, нужна развитая экономика и высокая заработная плата. Для Украины такой путь, судя по нынешнему состоянию дел, очень длинный.

– Что делать гражданам Украины, чтобы быть здоровыми?

– Все, что предлагает государство, у человека вызывает неприятие. Нужно делать так, чтобы человек сам хотел делать все, что касается поддержания и укрепления его здоровья.

Для этого настоящий семейный врач, как своего рода член семьи, должен убедить пациента стать партнером в сохранении собственного здоровья.

А те, кто не хочет этого делать, их надо знать наперечет, и к ним должно быть особое отношение, именно через дорогие страховые полисы. Не хотите заботиться о своем здоровье – никто за вас этого делать не станет. Вот такая сермяжная правда. Никто дорогостоящие операции делать не будет. Если хотите долго и качественно жить, вот вам персональный медицинский менеджер (семейный врач) с его инфраструктурой, программой постоянного мониторинга состояния вашего здоровья и набором инструментов профилактики.

В любом случае, скрининг и мониторинг в разы дешевле, чем лечение. И не только с точки зрения финансов – нужно научиться любить себя больше, чем свой автомобиль, который ежегодно обслуживается на техстанции, согласно сервисному плану. Наблюдаться у семейного врача нужно с детства. До 14–16 лет организм человека формируется, и в нем формируются его будущие хронические заболевания. В этот период наметившиеся поломки организма можно исправить без титанических усилий.

Совместными усилиями врача и родителей многого можно достичь. Если делать все правильно и учитывать все факторы, вплоть до того, что ребенок ест и пьет, какой образ жизни ведет, какие витамины принимает…

Именно эти тонкости должен знать семейный врач. Ведь его предназначение, повторюсь, заключается в мониторинге и профилактике негативных изменений гомеостаза организма человека. Его задача – упредить, не допустить в течение долгих лет жизни человека возникновения серьезного хронического заболевания.

Богатые люди стремятся лечиться за рубежом, но я хорошо знаю западную медицину, она такая же, как в Украине, в основном симптоматическая, только условия пребывания в клинике намного лучше и соответствуют пятизвездочным отелям.

– Помимо компании «Экофарм», вы создали частную клинику «Иштар». Расскажите немного о ее функционале.

– Я хочу платить деньги за сохранение собственного здоровья, а не за постоянное лечение моих хронических болезней. Но это надо делать с детства, тогда в моем возрасте можно быть абсолютно здоровым.

Любое хроническое заболевание создается десятилетиями, и не увидеть его при сегодняшнем уровне диагностики – надо быть полным профаном.

В своей клинике я хочу сделать такой уровень мониторинга и профилактической медицины, чтобы поколение моих внуков было здоровым на долгие годы. Я найду 100 семей, которые вложат деньги, чтобы сделать клинику одной из лучших в Европе не только в техническом оснащении, но и с точки зрения методологии профилактической медицины. Врач должен работать без суеты и страха личных расходов на диагностические процедуры.

Мне не нужны будут министерские протоколы, я их называю «протоколами безответственности». И обслуживаться будут только те люди, которые внесли финансовый вклад в современное оборудование и рекрутинг высокопрофессионального медперсонала. Это наше личное дело и наше здоровье. Это будет добровольное объединение здоровых людей, которые сами управляют состоянием своего здоровья. Ждать и надеяться, что какой-то министр придет и все сделает для сохранения нашего хорошего состояния здоровья, – бессмысленно. Мы действуем исключительно в своих интересах, и я не хочу на лечение ездить за границу. И нам надо спешить – мы очень многое упустили за эти годы.

– Каковы принципы профилактической медицины применительно к продукции «Экофарм», чьи препараты уже заслужили доверие у разумных врачей, благодаря высокому профилю безопасности и эффективности при лечении ряда вирусных заболеваний, терапия которых в хронической стадии считается более чем трудной задачей?

– Нам есть чем гордиться: мы решили очень серьезную проблему – профилактики рака шейки матки у женщин с помощью отечественных препаратов, производимых НПК «Экофарм».

Известно, что онкологи не занимаются профилактикой. Они лечат опасную для организма человека симптоматику, используя хирургическое вмешательство, лучевую или химиотерапию. И на этом останавливаются, давая совет (который не всегда выполняется) приходить на повторные обследования.

Но ведь известно, что прелюдия к раку шейки матки – это процессы, происходящие в организме на десяток лет раньше, это длительный папилломавирусный онкогенез, который и приводят человека к раку. Если бы пациенты и врачи решали эту проблему правильно, то стольких смертей можно было бы избежать! Если бы человеку вовремя объяснили, что нужно делать и чего не надо делать, как контролировать эти процессы, – его жизнь сложилась бы по-другому.

Рак шейки матки – довольно показательный пример. Достоверно известно, что почти в 100 % случаев его вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Попадая в клетку, вирус делает ее атипичной и запускает онко-пролиферативные процессы, которые уводят атипичную клетку из-под надзора иммунной системы и медленно превращают ее в злокачественную. Первоначальный диагноз — дисплазия шейки матки – может протекать длительно и малосимптомно, но в третьей стадии – это уже рак.

Выполнив тот или иной курс лечения, онкологи ставят такую женщину на учет и не выпускают ее из поля зрения практически до конца ее жизни. Если она спросит у доктора, зачем вы меня ставите на учет, ведь я здорова, то доктор скажет ей, что это так, но не совсем – вы, мол, только условно здоровы.

А истинная причина заключается в том, что врачи не установили причину возникновения рака и, естественно, ее не лечили, а значит, у женщины сохраняется высокая степень вероятности рецидива онкозаболевания. Реально причина рака возникла много лет раньше, и за это время прошла все этапы своего формирования по системе Папаниколау (инфицирование вирусом папилломы человека, воспаление шейки матки, неоплазия шейки матки 1-й степени, неоплазия шейки матки 2-й степени, рак).

Мужчины тоже в зоне риска: вирус папилломы человека может запускать колоректальный рак и рак ротоглотки.

Этот процесс можно было остановить на любом этапе, не допустив возникновения рака.

Гинекологи дисплазию шейки матки хорошо видят, особенно у женщин репродуктивного возраста, которые все наблюдаются у гинекологов. Возникает вопрос: так почему в Украине сегодня более 60 тысяч женщин с установленным диагнозом – рак шейки матки? И каждый год появляется 5-6 тысяч случаев нововыявленного рака! Т.е. общее количество случаев рака шейки матки в Украине растет, хотя причину все гинекологи знают – это вирус папилломы человека.

Первопричина рака – вирус, который остается в организме женщины и после традиционного лечения онкологического процесса. Казалось бы, предельно ясно, что для уменьшения вероятности возникновения рецидива рака шейки матки, необходимо провести женщине этиотропную – прямую противовирусную терапию. Понятно, что если вирус остался в организме, то рано или поздно это станет причиной рецидива. Почему человек стоит на учете у онколога, когда лечить его должны вирусологи, иммунологи и другие специалисты?! Что с нами происходит? Ведь это все понимают, а делают наоборот.

Если женщину с раком шейки матки пролечили онкологи протокольными методами, то это лечение обязательно нужно подкрепить противовирусной терапией, чтобы возможность возникновения рецидива рака упала до нуля.

Мы создали уникальную комбинированную противовирусную терапию и провели все необходимые исследования, зарегистрировали и вывели на рынок лекарственные препараты. В мире противовирусной терапии ВПЧ на сегодня нет, эти лекарства есть только в Украине! Мы свое дело сделали. Дальше дело за чиновниками Минздрава Украины, протоколы и схемы, лечения и профилактика, организация обучения специалистов. Но главное – не нужно забывать, что «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», т.е. это дело и самих пациентов.

Главная проблема в системе нашего здравоохранения в том, что врачи занимаются исключительно лечением симптоматики! Да, тяжелой, да, опасной для здоровья, но все-таки симптоматики.

Я разделяю этапы лечения и вылечивания. Если первый этап включает в себя борьбу с симптомами, то второй этап – это поиск и устранение причины, спровоцировавшей развитие болезни. Этот этап – ключевой, так как дает возможность полного выздоровления. Потому что, если лечить только симптомы, не обращая внимания на причины, вероятность рецидива и хронизации процесса может достигать очень больших показателей.

Сейчас система мониторинга используется на минимальном уровне и заключается в том, что человек, которого пролечили от рака, становится на учет. Его раз в полгода смотрят врачи. Причем точка приложения усилий у них всего одна – есть рецидив рака или нет. А ведь нужно идти глубже – искать причину онкологии и устранять ее.

Я считаю, что институт семейных врачей – это как раз первый шаг к реализации системы мониторинга. Потому что их ключевая задача – постоянное наблюдение за состоянием здоровья человека, а не лечение. Они должны вовремя определять малейшие отклонения в состоянии здоровья человека от нормы и направлять пациента к узким специалистам для устранения этих отклонений.

Механизмы прямого противовирусного действия наших препаратов (подавление активности каталитических ферментов синтеза РНК и ДНК-вирусов) позволяет действующему веществу препятствовать размножению всех вирусов. Эти механизмы противовирусного действия дают большие преимущества и широкие возможности — при лечении острых форм заболевания (гриппа и всех других респираторных вирусных инфекций) и при этом воздействовать не только на вирусы, вызвавшие острую форму болезни, но и на вирусы, которые находятся в организме человека в латентном состоянии. Это позволяет избежать осложнений, обусловленных переходом латентных хронических болезней в генерализованную форму.

– Воздействуют ли ваши препараты на остальные вирусные инфекции? И если да, то каков универсальный механизм действия? Что вы в этом плане можете сказать о новой проблеме мирового масштаба – коронавирусе SARS–Cov-2?

– Научные исследования показали, что основное действующее вещество препаратов — флавоноиды, которые подавляют синтез ДНК и РНК вирусов в инфицированных клетках благодаря угнетению синтеза вирусоспецифических ферментов РНК- и ДНК-полимераз, тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и протеазы. В отношении коронавирусов эти лекарственные препараты обладают двумя необходимыми механизмами действия: это ингибиция РНК-полимеразы и протеазы. Весь мир сегодня ищет препараты-ингибиторы РНК-полимеразы и протеазы.

Наши лекарственные препараты на основе флавоноидов имеют несколько молекулярных механизмов действия:

Препарат является ингибитором вируспецифических ферментов РНК-полимеразы и протеазы. Способность действующего вещества препаратов защищать эпителиальные клетки носа и горла от воспалительного процесса и оксидативного стресса, т.е. от тяжелого острого респираторного синдрома путем активации транскрипции фактора Nrf2. Фактор Nrf2 снижает экспрессию рецепторов ангиотензин-конвертирующего гормона 2 (angiotenzin-converting 2, ACE2) в респираторных эпителиальных клетках. Коронавирусы обладают высоким сродством к рецептору ACE2, который работает как рецептор коронавирусного поверхностного гликопротеина вирусных шипиков (spike glikoprotein), способствуя проникновению вирусов в клетку. Посредством этого механизма наши препараты защищают от проникновения коронавирусов в эпителиальные клетки носа и горла человека.

Учитывая комплексные механизмы прямого противовирусного действия на коронавирусы активных веществ нашего препарата, вирусная нагрузка снижается до контролируемых иммунной системой уровней. Разработчики лекарства напоминают, что его эффективность максимально достигается при раннем назначении или еще лучше — при профилактическом применении, т.е. тогда, когда вирусная нагрузка еще не достигла своего максимума и не вызвала патогенетических процессов в организме человека.

Эффективность препарата детально изучали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского с начала 1990-х годов. Что касается коронавирусов – его действие исследовали по двум направлениям: методом компьютерного моделирования (докинг-моделирование) непосредственно с моделью коронавируса 2019-nCoV, а также тестированием действия на двух культурах клеток, зараженных коронавирусом трансмиссионного гастроэнтерита свиней, дальним родственником 2019-nCoV2, который сейчас вызвал пандемию.

Препарат продемонстрировал подавление репликации коронавируса в клеточной культуре на шесть логарифмов, или в миллион раз (для справки: высокоэффективным противовирусным препаратом считается такой, который может подавить репликацию вируса на два логарифма, то есть в 100 раз).

– Известно, что в Германии совсем недавно проведены исследования эффективности действующего вещества ваших препаратов. Кто проводил исследования, и на каких моделях работали?

– Да, совсем недавно были выполнены доклинические исследования in vitro в Германии (по инициативе германской стороны) в Хельмгольтском Центре исследования инфекций города Саарбрюкген на человеческом коронавирусе SARS-COV-229E.

Получили хорошие результаты: действующее вещество в концентрации 0,00003 мг/мл – интенсивность репликации вирусов в клеточной культуре подавлялась до нуля.

Результаты этого исследования вызвали большой интерес и открыли нам дорогу к следующему этапу исследований in vivo на хомяках, инфицированных коронавирусом SARS-COV-2.

– На слуху проблема «Экофарм» с АМКУ…

– Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что в случае лечения и профилактики COVID-19 в инструкции должно быть написано, активен ли препарат именно против SARS-Cov-2.

Но это лишено смысла по двум причинам. Во-первых, через один–два года, возможно, будет циркулировать новый коронавирус, и болезнь, вызываемая им, будет называться COVID-21, затем COVID-24 и т.д.

А во-вторых, как я уже неоднократно говорил, в число возбудителей ОРВИ входит восемь устоявшихся человеческих штаммов коронавируса, во многом идентичных SARS-Cov-2, и нет никакой необходимости для конкретизации генотипа коронавируса. Вы же ни в одной инструкции к противогриппозным средствам любого производителя не увидите, что их препарат активен против гриппа, и чтобы были перечислены все штаммы гриппа А и/или Б. Просто в инструкции указывают, что это лекарственное средство предназначено для лечения гриппа А и/или Б, и/или ОРВИ.

Касаясь коронавирусов, никто не пишет в своей инструкции конкретных штаммов MERS, SARS, SARS-Cov-2. В состав ОРВИ входит и семейство коронавирусов. Их больше 40 штаммов, адаптированных к животной или человеческой популяциям.

В мире в попытке найти эффективное средство для лечения COVID-19 смотрят на механизм действия препарата и ищут прежде всего ингибитор РНК-полимеразы.

Ремдесивир, который Минздрав Украины включил в протокол лечения COVID-19, также является ингибитором РНК-полимеразы, но с «букетом» побочных эффектов. Наши препараты обладают множественным, комплексным механизмом противовирусного действия и не имеют критических побочных эффектов.

– Как вы оцениваете адекватность карантинных мероприятий? Почему растет число инфицированных?

– Для правильной оценки коронавирусной ситуации в Украине и ее объективности, считать нужно по числу умерших от COVID-19, а не по числу инфицированных. Последний статистический критерий необъективен в силу разных причин – зависит от степени охвата ПЦР-тестирования и от качества тест-систем. ИФА вообще неуместен для учета числа инфицированных. Это скорее всего нужно для оценки иммунных ответов и дает информацию – человек в фазе заболевания или уже переболел.

Учитывая, что ОРВИ вызываются различными респираторными вирусами, включая восемь типов коронавируса, к которым относится и SARS-Cov-2, то можно отметить, что еще никогда столь жестких карантинов при росте заболеваемости от ОРВИ никто не вводил. ОРВИ никто и никогда не считал проблемой.

Конечно, комплекс общепризнанных противоэпидемических мероприятий проводить необходимо, однако это не должно возводиться в ранг фанатизма. Иначе если мы не умрем от нового коронавируса, то точно умрем от голода и бунтов, от разбоя и грабежей. И все к этому неуклонно идет.

Тогда, когда весь мир искал лекарственные препараты – ингибиторы РНК-полимеразы и протеазы (Lopinavir, Remdesevir), чиновники Минздрава Украины не удосужились посоветоваться с украинскими учеными и вместе рассмотреть возможность использования отечественных препаратов, способных подавлять вирус-специфические ферменты РНК-полимеразы и протеазы для лечения COVID-19. Переписали протоколы с «забора Трампа» и предложили их украинскому обществу. Что это, глубокий непрофессионализм или паническая боязнь ответственности, которую они переложили на «Трампа»?

В заключение хочу сказать, что за период карантина наша компания по просьбе медицинских учреждений Украины, где лечат COVID-19, невзирая на все усилия наших недругов, бесплатно поставила более 33000 флаконов наших лекарственных препаратов. Главный итог применения препаратов медиками на протяжении 6 месяцев карантина по официальным сообщениям, полученным из клиник: ни один человек, принимающий наши лекарственные препараты НЕ УМЕР!

В этом и заключается главная цель применения противовирусной терапии! А значит, мы на правильном пути, чтобы всегда быть на страже здоровья и жизней наших соотечественников. И наш коллектив очень рад этому.

Препараты основаны на компонентах древних злаковых, которым миллионы лет: к этим препаратам нет и не может быть резистентности вирусов, а значит, к ним «не зарастет народная тропа»! Наш девиз и главный постулат неизменен: «Силу природы — на благо народа».

СПРАВКА: Анатолий Новик – Народный депутат III созыва. Работал в должности председателя подкомитета по вопросам экономической реформы, материально-технического и медикаментозного обеспечения в составе Комитета по вопросам здравоохранения, материнства и детства (с 1998 по 2000 гг.), был первым заместителем председателя этого комитета (с 2000 по 2002 гг.).

Сергей ГОРДИЕНКО, Газета 2000