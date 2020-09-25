Щоб зробити Київ екологічним містом, треба діяти швидко та ефективно – Ганна Іщенко

Дихати чистим повітрям та жити в екологічному місті – це право кожного мешканця столиці

Щоб зробити Київ екологічно чистим містом, необхідно швидко вживати заходів – не зовсім популярних, проте ефективних.

Про це заявила на своїй офіційній сторінці кандидат у депутати Київради від Печерського району Ганна Іщенко, яка зазначила, що вивчає екологічну проблематику на прикладі різних міст.

«Яскравий приклад Парижа (до речі, мер там жінка) дозволив переконати скептиків, що електротранспорт – це не жах; пішохідний центр (за умови обладнання таких змін для людей з особливими потребами) протягом двох років у рази покращує стан здоров’я й понижує ризик сердцево-судинних захворювань», – відзначає Ганна Іщенко.

Розуміючи, що екоситема міста потребує ретельного оновлення – без зволікань й обіцянок, кандидат пропонує:

Поліпшити якість води. Для цього: впровадити програму з оснащення фільтрами кожного під’їзду в багатоповерхівках Печерська.

Логічним продовженням цього буде екопрограма з використання мінімально шкідливих миючих засобів, мета якої – зменшити кількість викидів шкідливих, хімічних речовин у воду. До речі, науково доведено, що залишки таких речовин зберігаються в воді роками, за рахунок поганого функціонування очистки ми фактично п’ємо й готуємо те, що в принципі до вживання не рекомендується.

Найголовніша і водночас найскладніша мета – це комплексна робота з заміни старих труб. Так, це дорого, проте необхідно.

Наступний напрямок – це повітря. У Києві, через велику кількість автотранспорту підвищена загазованість міста. Найпростіший спосіб відомий й ефективний – це висаджувати дерева. У Печерську критично мало зелених зон. Це потрібно змінити, що цілком у наших силах. Крім цього, необхідно забезпечити систематичне прибирання територій. Для цього потрібно залучати як комунальні служби столиці, так і організовувати масові толоки за участі небайдужих мешканців Печерська.

Всі ми хочемо жити у чистому та зеленому місті, відзначає Ганна Іщенко, і реалізувати це бажання кияни можуть лише разом, спільними зусиллями.