Леся Забуранная: демократия и гражданская активность – залог цивилизованного развития Киева
Сегодня весь мир отмечает Международный день демократии.
Украинцы как никто другой могут подтвердить, какой ценой им досталась демократия. Ведь история не знает примеров, когда бы при авторитаризме и диктатуре не попирались права и свободы человека. Без демократии не может быть и речи о свободе, праве, равенстве всех перед законом, заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Леся Забуранная.
«Именно поэтому, демократия – это и об активной гражданской позиции. Чтобы она работала – нужно участвовать в процессах и работать на нее. Построить и сохранить демократию можно только вместе, сообща», – сказала депутат.
Она поблагодарила избирателей за голоса, и призвала их к активному участию в улучшении жизни на Левом берегу столицы.
«Для меня большая честь и большая ответственность быть народным депутатом, работать на благо людей в парламенте! Я очень благодарна всем людям, которые поверили в меня и проголосовали за меня на выборах! Я действительно работаю для вас и мои действия – тому подтверждение»!, – заявила Забуранная.
Нардеп подчеркнула, что настоящие изменения приходят, когда команда единомышленников и общественные деятели такие как Николай Конопелько и Наталия Подгорная начинают совместно воплощать демократические принципы в жизнь.
«Я также очень рада что у меня есть команда единомышленников, которые действительно отстаивают демократические принципы и готовы за них бороться. Вместе – мы сможем все! Присоединяйтесь к нам! Левобережье – вперед»!, – призвала Леся Забуранная.
По материалам БАГНЕТ