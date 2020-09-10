В парламент проходят пять партий, разрыв между “Слугой народа” и “ОПЗЖ” сокращается – опрос RTS

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий: “Слуга народа” (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 25,4%, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 22,2%, “Европейская солидарность” (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,2%, ВО “Батькивщина” (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,9% и “Партия Шария” (О. Бондаренко) – 5,3%

Такие данные были обнародованы компанией “Роботизированные телесистемы” по результатам социологического исследования, проведенного в период с 5 до 7 сентября 2020 года и презентованного в информационном агентстве “Интерфакс-Украина”.

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: “Сила и честь” – 3,4%, “Радикальная партия Олега Ляшко” – 2,8%, “Украинская стратегия Гройсмана” – 1,7%, ВО “Свобода” – 1,3%, “Гражданская позиция” – 1,3%, “Голос” – 1,2%, “Самопомощь” – 1,0%, “Оппозиционный блок” – 0,8%, “За будущее” – 0,7%, “Национальный корпус” – 0,3%.

Суммарно 50,6% опрошенных считают очень вредным или скорее вредным ратификацию Украиной кредитного соглашения с ЕС, по которому Украина получит 1,2 млрд. евро после выполнения ряда обязательств – в том числе, если разрешит огромные зарплаты членам набсоветов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдаст иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставит одобренных Западом людей во главе налоговой, таможни и судебной системы. Противоположное мнение суммарно высказали 16,8% респондентов. “Ни полезным ни вредным” его считают 17,3% опрошенных и 15,3% респондентов затруднились ответить на это вопрос.

54,8% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины (по результатам предыдущего соцопроса, проведенного с 13 по 16 августа, количество таких людей составляло 51,2%). Противоположное мнение выразили 14,6%, еще 30,6% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS (“Роботизированные телесистемы”) провела исследование общественного мнения с 5 по 7 сентября 2020 года по методу CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,8%.

По материалам: bagnet.org