60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка , – «Рейтинг»

60% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка та 59% вважають, що ситуація у місті за час його перебування на цій посаді покращилася

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у Києві 31 серпня – 1 вересня.

Соціологи відзначають, що показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

«60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка», – повідомляє «Рейтинг».

Разом з тим, зазначають соціологи, 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

Також дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Рейтинг «УДАРу» удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

«У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія «УДАР» за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію «Європейська солідарність» підтримують 14,0% опитаних, партію «Слуга народу» – 10,7%, – повідомляє «Рейтинг».

«69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних», – підсумовує «Рейтинг».

Дослідження проведене Соціологічною групою «Рейтинг» 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

За матеріалами: rupor.info