У Старій Дарниці побудують нову дорогу: Зе-команда знайшла на це понад 111 млн грн

Народний депутат від партії “Слуга народу” Леся Забуранна та її ЗЕ-команда Лівобережжя домоглися, щоб на ділянці між вул. О. Довбуша та Броварським проспектом у Дніпровському районі Києва побудували нову дорогу. На це із державного фонду регіонального розвитку буде виділено понад 111 млн грн.

Про це народний депутат України Леся Забуранна заявила в інтерв’ю виданню Lenta.UA.

“З самого початку на будівництво планувалося виділити 50 млн гривень. Однак завдяки змінам, внесеним у розпорядження Кабміну, на будівництво дороги буде виділено понад 111 млн гривень. Це пов’язано із тим, що нам вдалося відстояти ініціативу і довести, що дорога повинна бути реалізована у 2020 році. Кошти будуть із державного фонду регіонального розвитку. При цьому загальна довжина ділянки дороги, яку планують побудувати, становить 3,72 км”, – зазначила Леся Забуранна.

Як підкреслив громадський діяч і підприємець Микола Конопелько, будівництво цієї дороги дозволить покращити екологічний стан в районі.

“Серед іншого, мова іде про зменшення негативного впливу від великовагового транспорту на дорожню мережу масиву “Стара дарниця”. Це відбудеться за рахунок перерозподілу транспортних потоків, зокрема комерційного транспорту”, – сказав Микола Конопелько.

За словами Лесі Забуранної, зараз Зе-команда на Лівобережжі реалізовує проєкти загальноукраїнського значення. Детальніше із цими ініціативами можна ознайомитися за посиланням.