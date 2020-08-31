Порошенко, Тимошенко и Коломойский договариваются с Медведчуком об отстранении Зеленского

В украинском политикуме вскоре могут произойти серьезные сдвиги, которые способны привести к неожиданным последствиям

На днях журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале опубликовал инсайд о том, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский, у которого есть несколько десятков депутатов в «Слуге народа», а также депутатская группа Игоря Палицы, пытаются договориться с лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком о координации усилий, направленных на отстранение президента Владимира Зеленского от должности. Эта информация подтверждается и из других источников. Контакты между политиками действительно есть, хотя о достижении каких-то конкретных договоренностей говорить рано, – сообщает korrespondent.net .

Петр Порошенко, ожидаемо, развернул активную уличную деятельность против Зеленского. Накануне Дня независимости много говорили о возможном перевороте, который Порошенко помогли бы устроить радикальные группировки, финансируемые пятым президентом. До этого, конечно, не дошло, но Порошенко своим маршем показал, что контролирует серьезную массу людей, способных по его указке к решительным действиям. По слухам, именно фактор улицы сдерживает власти от уголовного преследования экс-президента.

Однако даже с толпой радикалов за спиной Порошенко все равно не способен самостоятельно убрать Зеленского с поста. Силовой переворот Запад не поддержит, а для законодательного отстранения Зеленского у Порошенко нет ресурса. Именно поэтому экс-президент ищет поддержки у недовольных политикой «зеленой» власти партий. Самая влиятельная – ОПЗЖ, которая не только имеет вторую по величине фракцию в Раде, но и активно наращивает рейтинги в преддверии вероятных внеочередных парламентских выборов.

К Порошенко негласно присоединилась Юлия Тимошенко, которая после формирования монобольшинства оказалась попросту ненужной Зе-команде. Однако амбиции у Юлии Владимировны никуда не делись, она все еще рассчитывает после смены власти на высокие должности. А также олигарх Игорь Коломойский, который фактически своими медиа-ресурсами сделал из Зеленского президента, но не получил то, на что рассчитывал. Более того, людей Коломойского Зеленский со временем убрал из высших постов, окружив себя своими друзьями. При этом у днепропетровского олигарха есть сильный ресурс в Раде. Коломойский способен развалить монобольшинство, если выведет из фракции «Слуга народа» своих депутатов. Кроме того, бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица собрал в Раде депутатскую группу «За майбутне», которая тоже может уйти в оппозицию к Зеленскому.

Порошенко, Тимошенко и Коломойскому нужны связи Медведчука с руководством Российской Федерации. Если Кремль поддержит смещение Зеленского, это значительно усилит позиции оппонентов президента. Кроме того, у Медведчука есть серьезные финансовые и информационные ресурсы.

Парализовав работу парламента, оппозиция сможет рассчитывать на досрочные выборы, а после них – на усиление позиций в парламенте, вплоть до формирования антизеленской коалиции. Экономический кризис и безыдейная политика президента только ускорят крах Зеленского.

Зачем это Медведчуку? ОПЗЖ перешла в жесткую оппозицию к действующей власти после того, как Зеленский отказался от мирного урегулирования на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Риторика представителей партии сегодня в отношении власти – разгромная. Но есть проблема – у ОПЗЖ категорическое невосприятие идей Порошенко и радикалов, которые стоят за его спиной. Как говорят инсайдеры, это главная из точек преткновения в переговорах Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Коломойского. Но где гарантии, что на фоне углубления кризиса в стране оппозиционеры не смогут забыть на время о разногласиях ради высокой цели? Тем более, что сам Зеленский заигрывает с радикалами, а правоохранители покрывают их преступления, в частности, нападения на представителей оппозиции. Это может стать катализатором того, что Медведчук пристанет на предложение Порошенко-Коломойского.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский достаточно слабый институционально, слабый управленец, один из самых слабых, наверное, в истории Украины. Уже осенью радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность. И защитить Зеленского будет некому, поскольку глава МВД Арсен Аваков тоже не в восторге от происходящего и вряд ли будет «подставляться», спасая повисшего на волоске Гаранта.

По материалам: bagnet.org