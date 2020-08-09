Зеленскому советуют перестать быть “вторым Порошенко”

Владимиру Зеленскому просто сказочно повезло на президентских выборах. За него проголосовало рекордное число избирателей – целых 73%. Такого не было ни на одних выборах.

Об этом напоминает блогер Ирина Гаврилова.

Людям хотелось перемен, и они охотно поверили в сказку о том, что «человек из народа», которым себя и позиционировал Зеленский, придет, и наконец-то наведет порядок в стране. Что же мы видим спустя год? Заматеревшего главу государства, который, со своим окружением, до боли напоминает предыдущий режим Порошенко. То же давление на СМИ, попытки рейдерского отжима на государственном уровне, полная некомпетентность в ключевых экономических вопросах и дорогие презенты иностранным хозяевам, в виде украинской земли.

Кроме того, продолжается политика преследования оппозиционных партий и их лидеров. Так, в ночь с 8 на 9 августа был заминирован киевский офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Только по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Ранее в Днепре с обысками пришли в региональный офис ОПЗЖ. 3 июля в Полтаве в партийный офис бросили гранату, при этом пострадала секретарь. История знает, что такие попытки заткнуть рот оппозиции обычно начинались с установления режима диктатуры. Даже Порошенко со своими сторонниками не отваживались на такое!

Но, есть кое-что, в чем Зеленский идет аккурат по «заветам» Порошенко. Так, в четверг, 6 августа, СБУ пыталась фактически отжать 112 канал и передать его в АРМУ – госагентство по управлению активами. Если кто не знает, то 112 канал связывают с Медведчуком и ОПЗЖ. Как и у Порошенко – ничего у «зелёных» не вышло.

Также продолжается процесс, запущенный предыдущей властью относительно разделения народа на «своих» и «чужих». Кто бы какие селфи видео не записывал, как бы ни доказывал на публику, чей Крым, но факты говорят за себя.

С 9 августа, почти на месяц, приостановлена работа КПВВ на границе с Крымом. Официальная причина – ухудшение ситуации с COVID-19. Сотни людей с материковой Украины, которые приехали в Крым навестить родных, не могут попасть домой. Им просто по факту сказали: «Вы- мусор. Вы – не украинцы. И нас не волнует, что у вас на материковой Украине остались семьи и имущество». И это при том, что в Крыму всего лишь за сутки зафиксировано 39 новых заболеваний COVID-19. А в той же Львовской области – 156! Почему в таком случае, не закрывают границы Львовской области? Хмельницкой, Тернопольской? Почему не обносят Киев колючей проволокой?

На самом деле, все просто. Власть уже давно для себя решила, «чей Крым». И теперь началась демонстрация этого. Так что тем, кто еще носит «зеленые очки» я бы посоветовал их снять и привыкнуть к реальности.

Есть еще один маленький, но очень важный нюанс насчет Крыма. По странному стечению обстоятельств границу с полуостровом закрыли в аккурат, когда там на отдыхе с семьей находится лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Напомню, что при Порошенко ему уже пытались «связать руки». Было выдано даже целое постановление о запрете Медведчуку летать в Москву, чтобы не вмешиваться в процесс обмена пленными. Который при Порошенко не происходил от слова «совсем».

Новая власть продолжает бесславную практику своих «попередников». Так не потому ли закрыли КПВВ «Чонгар», чтобы не дать возможности лидеру оппозиции активно участвовать в избирательной кампании на местных выборах? Ответ очевиден.

Поэтому мне хочется лишь посоветовать Зеленским, Шмыгалям и всей этой компании: вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Вы такие же, и даже хуже, чем Порошенко со своей шоблой. И время это открыто признать.

Зеленский и Шмыгаль, либо крестик снимите, либо трусы наденьте!Владимиру Зеленскому просто сказочно повезло на… Опубліковано Gavrilova Irina Неділя, 9 серпня 2020 р.

По материалам БАГНЕТ