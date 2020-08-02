День, когда закончилась перестройка

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ФУНДАМЕНТ ЧИ РУЇНА? У ФОКУСІ – УКРАЇНА

Год назад был расторгнут договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сейчас уже мало кто помнит, что перестройка в СССР началась не с реформ политической системы, а с встреч президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва. Заключённые соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений заставили поверить Запад в серьёзность намерений советского руководства.

Договор о сокращении ядерного оружия в Европе мог быть заключен ещё раньше, в 1983 году, когда Рейган предложил свой «нулевой вариант». Генштаб Советской Армии сразу оценил плюсы этого варианта, но тогдашний советский лидер и бывший шеф КГБ Юрий Владимирович Андропов не доверял мнению военных. Это сказалось и во многих других вопросах, в том числе и в тактике ведения военных действий в Афганистане. Только после смерти Андропова, а затем и сменившего его Константина Устиновича Черненко, у армии вновь появился «свой» прямой выход на генсека.

Напомню, что назначение Горбачёва на главный партийный пост на мартовском пленуме ЦК КПСС 1985 года было во многом обусловлено поддержкой, оказанной ему министром обороны Дмитрием Фёдоровичем Устиновым. Горбачёв высоко оценил эту поддержку, и армия очень скоро получила за это довольно щедрые бонусы. В частности, главным лицом в переговорах с американцами стал начальник Генштаба Советской Армии маршал Советского Союза Сергей Фёдорович Ахромеев, который серьёзно «подвинул» ранее курировавших это направление людей из МИД и КГБ.

Подробнее об этом я уже рассказывал в прошлом году в статье «Туз в рукаве Эрдогана», поэтому повторяться не буду. Напомню лишь одну мысль: заключение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало не только одним из успехов (как позднее выяснилось, едва ли не единственным на международной арене) объявленной политики перестройки, но и пропуском для СССР в «клуб цивилизованных стран».

Менялись времена. Исчез СССР, его правопреемницей стала Российская Федерация. Отношения между Россией и мировыми державами переживали разные периоды. Задолго до прихода Владимира Владимировича Путина президент РФ Борис Николаевич Ельцин напомнил президенту США Биллу Клинтону о «наличии у России полного ядерного потенциала» и даже говорил о Третьей Мировой войне.

Однако страсти успокаивались так же быстро, как и разгорались. Россия оставалась «рукоподаваемой», а тот самый горбачёвский договор оставался неким «страховым полисом» для российского руководства. Между тем, не замечать нарушения Россией этого договора в какой-то момент стало невозможно. При всей тяге к «перезагрузке» отношений с Кремлём, президент США Барак Обама в 2015 году был вынужден указать на наличие грубых нарушений норм договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ровно год назад, 2 августа 2019 года, США были вынуждены официально заявить о выходе из договора. При всей значимости этого соглашения США были не готовы быть единственной стороной, соблюдающей оговоренные нормы. Так Россия была вновь вычеркнута из списка цивилизованных стран.

За прошедший год российское руководство всячески напоминало миру о том, что нормы международного права на них не распространяются и недавнее «обнуление» – лишь часть этого процесса. Часть весомая, но не единственная. И теперь главное должно зависеть не от Кремля. Адекватность своих действий в отношениях с подобным контрагентом должны демонстрировать в Вашингтоне, Нью-Йорке, Брюсселе и Киеве.

Причём в Киеве – в первую очередь. После краха Будапештского меморандума и Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ только невероятная личная наивность может толкать к неадекватным действиям украинское руководство. Для Киева действие горбачёвского «страхового полиса» истекло годами раньше, чем для других.

Ростислав Гольцман

Член правления Союза журналистов Израиля

Руководитель комиссии по международным связям