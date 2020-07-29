Польские СМИ: США и Россия достигли соглашения по украинскому вопросу

Сотрудники посольства США в Украине проживают в жилищном кооперативе “Диамант”, который расположен в городе Киеве на бульваре Шевченко 27б и принадлежим семье украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом пишет на своем сайте польское издание Warsaw Point.

При этом, польское издание отмечает, что американские дипломаты допустили удивительную ошибку, когда, не проведя должного и обстоятельного расследования, не проверив помещения и не удостоверившись в отсутствии скрытых устройств снятия информации, поселили сотрудников посольства в жилищном кооперативе Медведчука.

«В Украине все прекрасно знают, что Виктор Медведчук – лицо имеющее непосредственный доступ к президенту Российской Федерации – Владимиру Путину, а потому обладающему неограниченные возможностями и полномочиями в Украине. Не стоит никому наверное и добавлять к этой истории и то, что Медведчук как и Путин – офицеры КГБ, и их работа в системе не прекращалась после того как это ведомство переименовали в ФСБ», – пишет Warsaw Point.

Издание отмечает, что халатность американских дипломатов выглядит странно: «Никакие попытки спецслужб получить информацию не увенчаются успехом, если “носитель информации” не проявит халатности. Что собственно и сделали в Украине сотрудники безопасности посольства США».

Они не просто проигнорировали проверку помещений ЖК “Диамант” в городе Киеве, где сегодня живут сотрудники посольства, но и не стали проверять бенефициаров – владельцев дома в который заселили сотрудников способных так или иначе вынести ценную для российской разведки информацию.

«Если вы думаете, что данный факт является надуманным и факт владения Медведчуком дома в котором живут послы и персонал посольства США не несет ни угрозы, ни опасности, то вы глубоко ошибаетесь. Причина, по которой нам стала известна данная информация как раз-таки и является результатом тщательной проверки всех возможных уязвимостей и угроз со стороны представителей службы безопасности посольства одной из Европейских стран. В поиске жилых помещений для сотрудников посольства, они проводили штатную проверку документов по одному из предложений, когда и выявили данный факт. Для них он стал причиной однозначного отказа. Когда же они узнали, что для сотрудников отдела безопасности посольства США это не стало причиной отказа, их удивлению не было предела. Это преступная халатность, цену которой мы уже не узнаем. Так как невозможно просчитать сколько и когда информации было добыто благодаря столь простому и изящному решению», – говорится в статье.

Журналисты уточняют, что и сегодня сотрудники американского посольства проживают в апартаментах, принадлежащих Виктору Медведчуку, что наводит на мысль, что по украинскому вопросу американцы и русские уже «давно достигли во всем соглашения и обмениваются всей информацией открыто».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал украинские власти достичь соглашения с Россией по Донбассу. Кроме того, администрация Трампа пытается наладить доверительные отношения с Москвой.