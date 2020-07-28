В парламент проходят 4 партии, разрыв между “Слугой народа” и “Оппозиционной платформой – За Жизнь” сокращается, – социологи

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовало бы за «Слугу народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 26,0% и «Оппозиционную платформу – За Жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 21,3%. Также в парламент проходила бы «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 12,8% и ВО «Батькивщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,3%

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенным Институтом анализа и прогнозирования 16-26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Общее количество опрошенных – 2032 чел. Погрешность выборки не превышает 2,1%. Использованный метод опроса – интервью по месту проживания респондентов.

Рейтинг других партий распределился следующим образом: «Партия Шария» – 4,1%, «Радикальная партия Олега Ляшко» – 3,6%, «Сила и честь» –3,6%, «Гражданская позиция» – 2,8%, «ВО «Свобода» – 1,9%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 1,7%, «Голос» – 1,2%, «Оппозиционный блок» – 1,1%, «Национальный корпус» – 0,8%, «За будущее» – 0,6%, «Объединение «Самопомощь» – 0,3%. Все данные – для избирателей, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

Согласно результатам исследования, 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тогда как противоположного мнения придерживаются 28,1% опрошенных. 57,3% респондентов оценивают политическую ситуацию в Украине как напряженную, 16,5% – как критическую. С другой стороны, 18,4% респондентов считают политическую ситуацию в стране спокойной, 1,8% – называют ее благополучной.

Баланс доверия/недоверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому составил -19,6%: суммарно количество респондентов, которые скорее или полностью доверяют президенту, составило 37,4%, а количество опрошенных, которые скорее или совсем не доверяют президенту, – 57%. По такой же методике, баланс доверия/недоверия к Кабинету Министров Украины составил -54,6%, к Верховной Раде Украины – 59,4%.

67,4% опрошенных считают, что Украина не является реально независимым государством. Еще 53,1% полагают, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Среди тех, кто в наибольшей мере влияет на Украину, опрошенные назвали Европейский Союз (57,3%), Международный Валютный Фонд (42,9%) и Соединенные Штаты Америки (42,5%).

По материалам: bagnet.org