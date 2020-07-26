Українські віряни вийшли на захист Святої Софії

Рішення Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зміну статусу Святої Софії на мечеть вже засудили ряд Європейських країн та Всесвітня рада церков

У Києві, на Михайлівській площі, відбулась перша акція Народно-Християнського Руху України. Віряни закликали проявити солідарність з Європою, всіма християнськими партіями ставши на захист Святої Софії та засудити розкол православ’я.

Також, представники Народно-Християнського Руху, різко засуджують корупцію в церковній ієрархії і вимагають не втручатись політиків у справи церкви. На думку християн, саме Україна має стати центром захисту християнських цінностей та будувати свою державність на принципах міцного народовладдя, консервативних цінностей та знищити корупцію на всіх рівнях управління країною.