Забудовники незаконно освоюють курортні зони столиці

Звернення мешканців Пущі-Водиці до високопосадовців з проханням зупинити знищення рекреаційної зони Києва

Абсолютно передбачувана ситуація розгортається для Пущі-Водиці після вандалізму від Київміськбуду на вул.Квітки Цісик 34, 36, який ми спостерігаємо з січня 2019 року. (Тут, на території дитячого санаторію було винищено більше 200 вікових дерев та всупереч закону розпочато будівництво багатоповерхового апарткомплексу).

Також, фактично варварські було знищено більше 200 дерев на гектарі по вул.Юнкерова, 37. Отож, ми бачимо розгортання цілої маси абсолютно протиправних схем забудови санаторіїв та земель, які були виділені під індивідуальне приватне будівництво – там відбуваються спроби будувати висотки (вул. Ф. Максименка 7а та 39).

Фактично ми бачимо розгортання злочинних схем різних угрупувань на землях Пущі-Водиці для того, щоб в обхід заборони «Закону про курорти» щодо будівництва багатоквартирних будівель в рекреаційній зоні Києва, все ж таки здійснити забудову Пущі. І зараз місцеві жителі, члени територіальної громади Києва звертаються до всіх, хто може допомогти зберегти курорт для нас та майбутніх поколінь.