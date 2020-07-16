Верховный суд Украины признал, что завод «Океан» украли!

Николаевский судостроительный завод «Океан», капитализация которого более одного миллиарда долларов США, был «продан» в 2018 году с молотка за 122 миллиона гривен. И, хотя сделка была признана незаконной, предприятие продолжают распиливать на металлолом.

Сделка, которая довела предприятие до банкротства, признана противозаконной. Схема, которую заинтересованные лица начали осуществлять еще во времена Януковича, на сегодняшний день фактически уничтожила один из крупнейших стратегических объектов страны.

20 марта 2014 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения судостроительного завода «Океан» до банкротства, однако на дальнейшую судьбу предприятия это никак не повлияло. В 2015 году предприятие было признано банкротом, и комитет кредиторов возглавило уже знакомое нам ООО «Консалтинг Гамма», которое уже через полгода уступило свое место другому ООО – «Торговый дом «Аннона».

Верховный Суд Украины, рассматривая претензии оставшихся за бортом кредиторов, признал незаконность договора о покупке ценных бумаг, который довел «Океан» до банкротства.

«С учетом того, что Договор заключен за четыре дня до возбуждения судом дела о банкротстве покупателя, суды первой и апелляционной инстанции правильно оценили Договор как не соответствующих требованиям закона и направленный на безосновательное создание доминирующего кредитора в процедуре банкротства», – говорится в решении ВСУ от 24.06.2015.

Новым «владельцем» предсказуемо оказалось ООО «Торговый дом «Аннона». Руководитель «Анноны» Игорь Волошин передал все имущество завода в ипотеку кипрской компании «Джероно Холдингз Лимитед», бенефициаром которой является дядя Волошина – Василий Капацина.

Ликвидатор Ирина Сербин в своем интервью «Зеркалу недели» (https://zn.ua/business/irina-serbin-okean-vernuli-domoy-v-nikolaev-302721_.html) восторженно отзывалась о Капацине как о человеке, имя которого «хорошо известно мировым судостроительным кампаниям», и подтвердила, что команда Капацины «вовлечена в ряд переговорных процессов с европейскими инвесторами о развитии, модернизации и загрузке мощностей «Океана». Мошенническая схема была доведена до логического конца, «Океан» перешел к тому, кто стоял за этой схемой с самого начала – Василию Капацине. Мошенническая схема была доведена до логического конца.

Невзирая на решения судов, включая Верховный Суд Украины, невзирая на уголовное производство 42017000000001815, возбужденное по статьям 191 и 219 УК Украины против прежнего руководства «Океана», подписавшего фиктивных договор о покупке ценных бумаг, справедливость так и не была восстановлена. О деле «Океана» много говорят и пишут, чиновники охотно пиарятся на теме обанкроченного завода. Однако к прежним владельцам завод так и не вернулся, «Океан» продолжают распиливать на металлолом.