На воре шапка горит: в ожидании коррупции конкурса на главу НСЗУ

Кто больше всех кричит о непрозрачности конкурса на главу НСЗУ – сам проводил непрозрачные конкурсы. Lenta.UA разбиралась в том, кто и как хочет провести конкурс на главу Национальной службы здоровья.

После прихода на пост министра здравоохранения Максима Степанова в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) требуют честного конкурса на пост главы данного органа. Эксперты заявляют о вероятной коррупции, которая будет сопровождать данную процедуру. Ведь цена вопроса – ни много ни мало, а 100 миллиардов гривен из государственного бюджета. Контроль над НСЗУ с самого момента его создания осуществляла команда бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, и сейчас когда все изменилось, и власть утекает из рук «супрунят», они активно вбрасывают в СМИ слухи о том, что конкурс будет нечестным и закрытым.

Тут следует сделать несколько разъяснений. Дело в том, что Супрун вместе со своим первым замом Павлом Ковтонюком до сих пор осуществляют негласную координацию НСЗУ. При этом команда НСЗУ фактически ведет информационную войну в СМИ против уже третьего состава Минздрава. И это при том, что формально НСЗУ подчинена министерству. Боясь потерять монополию на управление 100 млрд грн на здравоохранение, а также понимая, что в результате смены руководства НСЗУ на людей не из их команды – вскроется халатность, непрофессионализм и провалы в медреформе, они во всю держатся за НСЗУ и критикуют условия нового конкурса.

Более того, команда НСЗУ решила превратить данный конкурс в фарс: они подались на него чуть ли не всей командой – 24 сотрудника НСЗУ решили поучаствовать в конкурсе, параллельно критикуя условия конкурса. Дескать, требование, согласно которому нужно иметь трехлетний опыт государственной службы – невероятно много. Но по закону – это минимальный срок госслужбы для занятия такой должности. Дело в том, что у «молодой команды» НСЗУ нет такой длительности опыта госслужбы. Так как их собирали не по профессиональному признаку.

Самое показательное в этой истории состоит в том, что различного рода подтасовками и махинациями во время кадровых и финансовых конкурсов как раз всегда занимались именно «супрунята». Еще в 2018 году, когда Минздравом руководила Ульяна Супрун, были обнаружены ряд подлогов и коррупционных схем, связанных с назначением «нужных» людей. Наиболее скандальным было, когда общественная организация «Стоп коррупции» в своем расследовании раскрыла подлог и превышение служебных полномочий при назначении на должность сотрудника Министерства здравоохранения, чья задача заключалась в том, чтобы координировать проект на более чем 200 млн долларов США. Речь идет о проекте Минздрава и Всемирного банка «Улучшение здравоохранения на службе у людей». «Стоп коррупции» обнародовали документы и факты подлога и злоупотреблений руководства Минздрава. Победитель конкурса Алина Ткаченко указала недостоверную информацию в собственном резюме, а именно в части наличия достаточного образования для занимаемой должности. В конкурсном отчете четко указано, что победитель конкурса – Алина Ткаченко суммарно не набрала наибольшего количества баллов среди всех участников конкурса и по количеству баллов она оказалась на третьем месте. Но в финальном отчете осуществлен подлог и ее выбирают победителем и отдают в управление проект на более 5 миллиардов гривен. Иными словами, выбрали того человека, который был нужен, а не тот, кто был наиболее профессионален. Подробнее с расследованием можно ознакомиться по ссылке.

Отвечал за данный и многие другие конкурсы упомянутый выше Павел Ковтонюк – идеолог создания и укомплектования команды НСЗУ, начиная с главы НСЗУ – Олега Петренко, заместителей главы НСЗУ – например, личная помощница Ковтонюка Рябцева в настоящее время первый зам главы НСЗУ и заканчивая рядовыми специалистами. Таким образом команда Супрун после отставки перешла в Национальную службу здоровья и переняла на себя функции Министерства, с которыми теперь упорно не хочет расставаться.

Собственно на эти факты обращают внимание и медики. «Если конкурс на главу НСЗУ будет таким же как кадровые конкурсы при Супрун – то, спасибо, не надо! Кстати, для всех «организаторов и участников» подтасовок – последствий так и не последовало! Такими «конкурсами», подтасовками и циничной̆ беспринципностью и был вымощен путь по созданию НСЗУ», – написал у себя на странице в Facebook медик и преподаватель Киевского медуниверситета УАНМ Андрей Нежданов.

«Новый руководитель НСЗУ обязательно раскроет факты злоупотреблений, халатности и дилетантства! Деньги потрачены, eHealth – не работает, врачей̆ держат за подопытное стадо, над которым ставят эксперименты! О чем свидетельствуют протесты врачей̆ по всей̆ стране! И сейчас для текущей̆ команды все беспринципные потуги самосохранения – это попытка уйти от ответственности!», – отметил Андрей Нежданов.

Что же касается нового конкурса, то по состоянию на сейчас зарегистрированы 28 кандидатов (из которых 24, напомним, связаны с нынешним руководством НСЗУ). И несмотря на скандалы, похоже, что он пройдет, хоть и в нервной, но честной борьбе.

По материалам БАГНЕТ