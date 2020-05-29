Хитрый Качура: почему нардеп-“слуга” влез в историю с броварскими маршрутками

О том, какие меркантильные интересы преследуют они, разгоняя фейки, разбиралась Lenta.UA.

После того, как сегодня с утра стало известно о массовых «разборках» с применением огнестрельного оружия в предместье Киева – Броварах – в Интернете появилось немало различных версий относительно того, кто же является заказчиком подвоза вооруженных «титушек». И конечно же, не обошлось без информационных провокаций.

В том числе – и со стороны политиков. В частности, народный депутат от фракции «Слуги народа» Александр Качура заявил, что к перестрелке в Броварах причастна фирма экс-заместителя министра внутренних дел. Якобы, по словам Качуры, участниками перестрелки является группировка местных «титушек», а также группировка из Винницы от некой фирмы ПП «А.Т.Н.».

Данную информацию сразу же подхватили СМИ, не разобравшись в том, «а был ли мальчик». В распоряжении Lenta.UA оказались документы, которые свидетельствуют о том, оба маршрута, из-за которых произошел весь сыр-бор, контролируют совершенно другие компании. Собственно, речь идет о 701-м и 706-м маршруте. Лицензии на них получили ООО «Союз автор» (№701) и ООО «Евро-Авто-Альянс» (№706). В результате возник конфликт между двумя фирмами по обслуживанию этих маршрутов. Для выяснения этой конфликтной ситуации с стороны Киевской фирмы ООО «Евро-Авто-Альянс» и прибыли «титушки», большинство из них оказались жителями Винницкой области.

Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский у себя на странице в Facebook подтверждает информацию, что стрельба в Броварах – результат разборок. «Итак, что и кто стоит за конфликтом в Броварах. Перевозки Бровары – Киев держит местный авторитет «Илюхин» (Сергей Илюхин, друг Леры Сумского). Долю в перевозках решил получить киевский авторитет «Потап» – Потапенко. По данным моих источников в МВД, Потап нарушил договоренности по количеству автобусов на маршруте, что и привело к разборке», – написал депутат в Facebook.

Зачем же нардеп приплел к этой истории фирму «А.Т.Н»? Ведь похоже, что вместо «следа» МВД мы имеем яркий пример того, как кто-то хочет «спрятать» одного из «воров в законе» – Сергея Лысенко, более известного в узких кругах как Лера Сумской. По странному стечению обстоятельств, Александр Качура – тоже родом из Сумской области…

В целом, подобные отвлечения внимания от реальных заказчиков на мнимых не делают чести народному депутату, вызывая большие сомнения в его добропорядочности. Остаётся еще много вопросов о его роли в этих разборках. Думаем, что вскоре мы получим дополнительную информацию об этом.