“Хмельницкоблэнерго” просит Малюську и Шмыгаля остановить рейдерский захват

ПАО “Хмельницкоблэнерго” просит министра юстиции Украины Дениса Малюську принять меры по остановке возможного рейдерского захвата предприятия, обеспечивающего энергоснабжение Хмельницкой области

Об этом говорится в обращении трудового коллектива предприятия к министру и Премьер-министру Украины, пишут“Украинские новости”.

ПАО “Хмельницкоблэнерго”, энергоснабжающая компания, 70% акций предприятия принадлежит государству, обратилась к министру юстиции Украины Денису Малюське и Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять ряд мер, направленных на недопущение получения контроля над важным энергетическим объектом “группой неустановленных лиц”.

Как говорится в обращении, своим незаконным приказом, выданным 18.05.2020 г. за №460/09 начальник Центрально-Западного межрегионального управления юстиции Украины (г. Хмельницкий) Анатолий Буряченко способствует должностным лицам Фонда государственного имущества Украины в смене руководства предприятия, которое осуществляется с нарушением ст. 53 и 57 Закона Украины “Об акционерных обществах”.

“Несмотря на высокие уровни показателей, на АО “Хмельницкоблэнерго” осуществляется влияние, которое имеет признаки рейдерского захвата Общества неустановленной пока группой лиц. Субъектом такого воздействия является Фонд государственного имущества Украины, который инициирует неправомерную и необоснованную смену руководства юридического лица и совершает ряд других действий, направленных на достижение такой цели”, – говорится в обращении трудового коллектива.

В частности, как следует из Обращения, Фонд госимущества обратился в Центрально-Западное межрегиональное управление юстиции Украины с жалобой на государственного регистратора, чем превысил свои полномочия в сфере управления госсобственностью. И при этом не предоставил никаких доказательств нарушения прав государства. Тем не менее, Центрально-Западное межрегиональное Управление юстиции Украины не только удовлетворило жалобу Фонда, но и, выйдя за пределы требований жалобы, признало противоправными действия госрегистратора. Чем открыло ФГИУ путь к незаконной смене руководства предприятия”, – говорится в обращении.

Трудовой коллектив просит министра юстиции Дениса Малюську “проверить действия Фонда государственного имущества Украины и Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины и в пределах компетенции, привлечь виновных к ответственности, которой они заслуживают”.

В обращении к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, трудовой коллектив предприятия просит взять данную ситуацию под личный контроль “Областные энергоснабжающие компании – объекты критической инфраструктуры, поэтому их переход под контроль “неустановленной группы лиц”, совершенно непрозрачно и непублично, может навредить функционированию рынка электроэнергии Украины. Что, в свою очередь, приведет к катастрофическим последствиям для населения, промышленности, всей экономики страны “.