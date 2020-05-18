Суд восстановил справедливость на стратегически важном предприятии Украины

13 мая решением Деснянского районного суда г. Киева Александра Щипцова восстановили в должности руководителя государственного учреждения “Госгидрография”.

Напомним, еще феврале общественность узнала о том, что Владислав Криклий инициировал увольнение правительством руководителя государственного учреждения “Госгидрография”, несмотря на то, что Александр Щипцов обеспечил развитие предприятия, модернизацию его хозяйства, обновления основных средств и оборудования. За время его управления ведомством большинство суден были отремонтированы. Было закуплено новое оборудование для расширения электронной навигации, новая современная светооптика.

Госгидрография полностью выполнила намеченные гидрографические исследования судового хода р. Днепр и украинской части р. Дунай. Также ведет плодотворное сотрудничество с Национальной академией наук Украины в сфере изучения гидрографической обстановки в акваториях Черного и Азовского морей с использованием океанографических и гидрометеорологических данных в интересах навигационно-гидрографического обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, совместное проведение экспедиций.

Стоит отметить, что выполнять решение суда явно никто не спешит. В министерстве продолжаются кадровые ротации, необходимость которых обосновывается общественным запросом на “новые лица”, но на самом деле эти назначения имеют целью расставить руководителями подчиненных предприятий лично преданных МИУ.

После восстановления Щипцова на должности не исключены преследования, а возможно и новые увольнения. Журналисты будут следить за развитием ситуации и информировать об этом общественность.

По материалам “БАГНЕТ”