Борис Тарасюк – про складні процеси простими словами. Частина 2

Український дипломат, Спів-Президент Парламентської асамблеї «Східного партнерства» (Євронест /EuroNESt), Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк започаткував серію Онлайн-лекцій з проблематики сучасної дипломатії.

Пропонуємо другу частину цього циклу. Першу можна переглянути ТУТ.

Постійний представник України при Раді Європи Б.І.Тарасюк у цьому відео роз’яснює якими є витоки української дипломатії і і в які саме історичні періоди вона здійснювалась.