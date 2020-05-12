Борьба за Океан: победит ли Украина, зависит от судей

В Корабельном суде Николаева, где судят двух бывших руководителей ОАО «МСЗ «ОКЕАН», которые довели предприятие до банкротства и завладели его имуществом, состоялись дебаты, на которых представитель стороны обвинения – прокурор просил суд признать этих лиц виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Обанкротить завод «ОКЕАН» также помогало ООО «КОНСАЛТИНГ-ГАММА», которое с участием подсудимых продало заводу ничем не обеспечен инвестиционный сертификат по 1,5 млрд грн и получило полномочия доминирующего кредитора в банкротстве вследствие этого преступления.

Несмотря на то что руководителю ООО «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» было сообщено о подозрении в совершении преступления и он был объявлен в розыск, следующий руководитель продолжал реализовывать полномочия, полученные в результате преступления, а именно – избрал в состав комитета кредиторов и сделал его председателем ООО «Торговый дом «АННОНА», которое в дальнейшем и получило имущество ОАО «МСЗ «ОКЕАН», одновременно нанеся ущерб государству в размере более 100 млн грн. и другим инвесторам в размере более 2 млрд грн.

В дальнейшем имущество ОАО «МСЗ «ОКЕАН» было бесплатно передано от ООО «Торговый дом «АННОНА» ООО «Компания Украинский строитель», руководителем которого является Капацина В.М. Кстати, в постановлениях следственных судей в предыдущие годы указывалось, что Капацина В.М. намерен завладеть этим заводом и уничтожить его.

По состоянию на данный момент на территории завода планируется строительство терминала на земельном участке площадью почти 50 га, что влечет уничтожение уникального оборудования.

Во время судебного заседания адвокат одного из подсудимых очень эмоционально отреагировал на речь прокурора и задал вопрос: почему не привлекают к уголовной ответственности других участников этого уголовного преступления, которые фактически завладели имуществом завода «ОКЕАН»? Этот вопрос мы адресуем в Офис генерального прокурора Украины.

Кроме того, есть подтвержденные факты. «По странному стечению обстоятельств судьей, которая судит бывших руководителей «Океана», которые купили ничем не обеспеченный инвестиционный сертификат по 1, 5 млрд грн и довели завод до банкротства, является судья Головина Т.М., которая начала работу с Артемовского районного суда г. Луганска и является… бывшей невесткой Надаенко В.С. Да-да, того самого Надаенко В.С. – заместителя министра обороны так называемой «ЛНР». Еще некоторые участники этого процесса, как физические, так и юридические лица, имеют корни и тесные взаимоотношения с ЛНР. Создается впечатление, что ситуация по уничтожению уникального предприятия и превращение Украины из морской державы в страну у моря координируется кураторами страны агрессора?! Это уже вопрос к СБУ и ГПУ, куда предоставлены соответствующие заявления и материалы» .(По материалам СМИ, например, http://ua.today/news/politics/chi_peremozhe_lnr_v_borotbi_za_okean)

Фото: НикВести

По материалам Лента.ЮА