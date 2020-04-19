Каста православных террористов

Я живу в пяти минутах ходьбы от Киево-Печерской лавры. Где-то с неделю назад из соседнего магазинчика на Цитадельной (а он ближайший к монастырю), пришла моя дочь, и с ужасом сказала, что при ней там покупал продукты священник из лавры, батюшка был без маски, и пару раз закашлялся.

Уже тогда было известно, что в монастыре много монахов, зараженных вирусом. При этом митрополит Онуфрий, бодро огласивший о своем нездоровье, принимает нардепа Новинского, преподнесшего на камеру дружественного телеканала ящики с какими-то средствами защиты от эпидемии.

Теперь и сам богомольный меценат почему-то подхватил коронавирус. По всему миру христианская церковь пытается помочь населению, монахи работают в госпиталях медбратьями и медсестрами, покупают и бесплатно раздают людям маски, перчатки, антисептики. А на официальном сайте набитой золотом Печерской лавры висит нижайшая просьба к верующим о перечислении посильной суммы на счет российского Альфа-банка. Это не удивляет: мощный поток бабла на празднование Пасхи под угрозой, «Мерседесы» святых отцов понуро стоят у скромных келий и остро нуждаются в бензине. Там же замечен и Бентли за 3 миллиона гривен. За рулем был не состоятельный прихожанин, а скромный и благообразный душпастырь. Но теперь на въездах в монастырь ряженые православные казачки исчезли, ворота блокирует полиция. Однако лавра призывает верных приходить, и молиться у стен храмов. В сущности, московские попы призывают к бунту против жесткой самоизоляции, провозглашенной правительством Украины.

В Черновицкой области инфицированный священник Московского патриархата отказывается признавать собственные положительные анализы тестов на COVID-19 и продолжает службы, сознательно заражая своих наивных прихожан. Между тем, украинская полиция не устает задерживать на улицах прохожих без масок, и штрафует особо борзых нарушителей на 18 000 гривен. А за умышленное заражение окружающих вирусом уже предусмотрен тюремный срок.

Так что же власти сделают с московскими попами, нагло не признающими карантин и подвергающими смертельной опасности множество людей? На безумного священника у руководства Буковины рука не поднимается, пока что его церкви пригрозили лишь отключением коммуникаций. В бунтующий храм тянутся прихожане святить свои наполненные корзинки. Но чем же священник-преступник, желающий сорвать праздничный джек-пот отличается от простого барыги, кроме вызолоченного византийского облачения?

Православные ортодоксы в Украине, провозгласившие нынешнюю пандемию карой Божьей, не исключение. В Иране сотни тысяч мусульман заболели в продолжающих действовать мечетях. А по сообщениям из США, центром эпидемии в стране стал городской парк в Бруклине, в Нью-Йорке, где традиционно собирались ортодоксальные иудеи. Однако мэр мегаполиса жестко пресек эти собрания, невзирая на демократические свободы, утратившие смысл в условиях пандемии. В Сингапуре вирус распространили члены протестантской секты, насчитывающей более 100 000 верующих. О действенных мерах, немедленно предпринятых там, всем известно. А вот как заразились китайцы в локации Ухань – загадка.

Но вернемся на круги своя. Мне очень любопытно узнать, сможет ли защитить людей от массового заражения инфицированными священниками МП растерянная команда шуточного президента Зе. Самое время припомнить временным насельникам Киевской лавры несанкционированное строительство, снос строений и прочие нарушения аренды исторического комплекса, расторгнуть договор аренды и выселить наглых попов из объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Православный мир велик, истинные иноки всегда найдут скромную келью для молитв, например, в Сибири. Или для украинских властей попы Московского патриархата – каста неприкасаемых?

Владимир ШАРОВ, журналист