Когда будущее уже здесь В чём были правы фантасты и футурологи.

Живя в Израиле в условиях карантина, у меня оказалось достаточно времени для анализа предсказаний, которыми были полны научно-популярные журналы 70-80-х годов прошлого века. Надо признать, что многие предсказания, тогда мне малопонятные, оказались верны.

Мне трудно было понять утверждение о том, что уже в первой четверти XXI века помимо сфер производства и услуг, выделится в отдельную структуру сфера информации. Это было на том уровне знаний. Теперь ясно, что речь идёт об интернет-ресурсах: от «Амазон» до «Фейсбук». Удалённая работа – реальность. Многие привычные отрасли экономики оказались вне того, что было признано «необходимыми предприятиями». Конечно, нужно делать скидку на то, что в Израиле 50% экспорта составляют технологии и прочий интеллектуальный продукт. У разработчика интеллектуального продукта нет необходимости «ходить на работу», достаточно подключения к интернету. Мобильная сеть пятого поколения решает проблему передачи больших объёмов информации. За покупками не нужно ходить в магазин: можно заказать буквально всё с доставкой на дом.

Жизнь доказала верность поворота экономики в середине 90-х в пользу индустрии высоких технологий. Это был правильный шаг в сторону постиндустриального общества. Благодаря COVID-19 мы поняли, как оно выглядит. Индустрия высоких технологий позволяет создавать предприятия универсального назначения. Тот же концерн «Эльбит», традиционно поставляющий самый новый товар на рынок вооружений, моментально наладил выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких – по 300 в день! Никакой конверсии, просто ещё один высокотехнологичный аппарат.

Конечно, в числе «необходимых предприятий» останется медицина и уход. Существуют «роботы-медсёстры» (их в Израиле конструируют и школьники), ориентирующиеся в пространстве, узнающие пациентов и способные выполнять элементарные операции (измерение температуры, выдача лекарств и т.д.), но в этой деликатной сфере, где для терапевтического эффекта важна и интеракция, роботы не смогут заменить человека.

Ещё одна правота футурологов – снижение преступности. Хотя, тут всё-таки стоит сделать большую скидку на эффективность карантинных мер. Но полицейские сводки не лгут: резкое снижение уровня преступности налицо. Как введение стеклопакета уничтожило такую разновидность квартирных воров, как форточники, так постоянное нахождения дома граждан свело на нет ограбления, ограничение передвижения – угоны автотранспорта и т.д. Карантин нанёс серьёзный удар по наркотрафику. Теперь для вывоза наркотиков из Латинской Америки нужны усилия на государственном уровне, а никакое государство на это не пойдёт. По крайней мере, из «рукопожатных».

Теперь о том, что не исполнилось. Да, говорили футурологи, XX век, начавшись с Первой Мировой войны, стал веком национализма. На то было несколько причин, главная из которых – развал Германской и Австро-Венгерской империй и «переформатирование» Российской империи. Но приговором национализму, утверждали они, стала Вторая Мировая, доказавшая необходимость глобальных усилий в противостоянии глобальной угрозе. Всё большую роль стали играть организации международной кооперации (прежде всего – ООН) и экономической интеграции (самый лучший пример – ЕЭС). Развал СССР, ЧССР и Югославии в последнем десятилетии XX века – исключения, подтверждающее правило. Все новые национальные независимые государства тут же стали просить членство в новой крупной структуре – Евросоюзе. Футурологи были уверены, что будущее даже не за международной кооперацией, а именно интеграцией, причём, не только экономической, но в первую очередь – политической. Это обеспечит и появление разного рода экстерриториальных элит: культурных, экономических и политических.

COVID-19 показал – вертикальные структуры неспособны противостоять глобальной угрозе. Ни ООН, ни ВОЗ показали свою неспособность «управлять кризисом». Вызывает улыбку угроза президента США Дональда Трампа лишить финансирования ВОЗ, если чиновники от медицины не докажут эффективность своей организации. При всей комичности этого высказывания, правота президента очевидна. «Кормить» чиновника, как и кота, ловящего мышей, имеет смысл, пока он выполняет свои функции. Можно, конечно, держать декоративное животное из чисто сентиментальных соображений, но тогда придётся самому ставить мышеловки.

Это и произошло в период COVID-19. Борьбой с глобальной пандемией занято каждое государство в индивидуальном порядке. Никаких «экстерриториальных» элит нет. Надежды на формулу «тут зарабатывать, а там жить» не оправдались. Все быстро закрыли двери перед иностранцами. Одному из самых ярких российских пропагандистов Максиму Шевченко понадобилось, по его же словам, десять дней, чтобы всё понять о российской медицине. Десять дней Шевченко добивался внимания обычных врачей, пока только в рамках платных услуг ему поставили диагноз: двустороннее воспаление лёгких. Хотя, может быть, так скорее захочется навести порядок в своём доме, но это другая тема.

Ещё одна ошибка футурологов: отмирание семьи. Можно и нужно говорить о родителях, с трудом выдерживающих сидение дома с детьми, или о росте насилия в семье в самых разных странах. При этом куда как более серьёзной проблемой стала ситуация с одинокими людьми всех возрастов. Многочисленные материалы с броскими заголовками типа «Секс в дни короны» на самом деле рассказывают о драмах людей, которым без эмоциональной составляющей и физиологическая часть не приносит удовлетворения. В одиночку трудно перенести заточение, даже добровольное и оправданное. Семья помогает выдержать испытания, в том числе и испытание карантином.

Безусловно, я не настаиваю на абсолютной верности моих выводов. В конце концов, они, как указывалось выше, основаны на израильском материале (от структуры национального экспорта до национальных традиций вроде «еврей не тот, у кого родители евреи, а тот, у кого внуки евреи»). И только Израиль мог отказаться от предложенного членства в ЕС (попробуйте объяснить израильтянину необходимость того, чтобы какой-то чиновник из Брюсселя решал, сколько ему выращивать авокадо или какой высоты забор ему строить). Моей задачей была лишь попытка оценить прогнозы футурологов XX века.

Ростислав ГОЛЬЦМАН

член правления Союза журналистов Израиля

глава комиссии по международному сотрудничеству