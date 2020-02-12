Николаевский судостроительный завод “Океан” был украден – утверждает Сэм Кислин

Сэм Кислин – американский бизнесмен украинского происхождения, собственник международной компании TRANS COMMODITIES с оборотом более 3 млрд долларов США в год готов инвестировать в Украину. Но готова ли сама Украина ?

Господин Кислин уверен, что Украине, как государству, нужно укреплять свою правоохранительную и судебную систему и создавать равные условия для инвесторов, пишет БАГНЕТ со ссылкой на Strana.ua.

– Семён Захарович, поговорим сегодня о судостроительном Николаевском заводе “Океан”. В 2018 году, в декабре, как всем известно, на аукционе он был продан нынешнему владельцу, Василию Капацине. Вы тогда тоже планировали принять участие в аукционе?

– Да, я учавствовал в этом аукционе, то есть предлагал учавствовать в нём. Но мошеннеческими путями всякими меня не допустили. Сказали, что якобы у него большие кредиты и судья якобы отменил этот аукцион. Но это было не правда. А я не настаивал и завод продали потом за 4,5 млн долларов (122 млн. гривен).

– Скажите, а заинтересовал вас завод в 2018 году или ранее?

– Я ещё раньше думал о нём, потому что я знаю этот бизнес, хотел в нём учавствовать. Хотел просто сделать инвестицию в судостроение. Но здесь очень опасно её делать. И вот результат.

– А, если не секрет, сколько вы планировали инвестировать?

– Но я думал, я себе уже оценку сделал, до 100 млн долларов. Этот завод действительно тогда стоил вот такие деньги.

– Но в 2018 году это уже была вторая попытка его продать с аукциона, к которой вы готовились. Скажите, насколько вы оцениваете реально стоимость, за которую он был продан?

– 1 млрд долларов.

– Каким образом тогда получилось его продать за 122 млн гривен? Это искусственное понижение было цены?

– Ну это понятно. Это ясно. Каждому даже не образованному человеку это было понятно. Украли завод.

– Нынешний владелец утверждает, что желающих на аукцион просто не было.

– Это не правда.

– В январе 2020 года Генпрокуратурой были активы завода арестованы. Вам известно, какие активы арестованы, по какой причине?

– Я после этого сбросил всё моё внимание к этому заводу. Но главный прокурор, который, я когда-то писал заявление, вот сейчас новый пришёл и он как-будто занялся этим делом. Я так слушал.

– Вы говорите о заявлении в Хозяйственный суд Николаевской области?

– Да.

– Что это было за заявление? Расскажите о нём.

– Заявление о том, что завод продали за сто с чем-то миллионов гривен, а по идее он должен был стоить 1 млрд долларов.

– В этом своём заявлении, насколько я знаю, вы пишете, что в СМИ также присутствовала информация о том, что организаторы аукциона связаны с террористами. И что в реестре объявления о банкротстве указано, что этот организатор фактически находится с ликвидатором по одному адресу и в одном здании. Что это за история?

– Ну это всё сплетни, разговоры. Я так лично не знаю. Я написал заявление то, что я слышал.

– Сейчас в Хозяйственном суде оспариваются результаты этого аукциона. Какие ваши планы? Ведь могут они быть оспорены, а могут и не быть оспорены. В том или ином случае, как вы будете действовать?

– Если это будет в Хозяйственном суде честные люди, которые будут судить всю эту ситуацию, тогда, конечно, Украина выиграет.

– Тогда будет новый аукцион?

– Тогда должен быть сделан обязательно новый аукцион, чтобы пришли инвесторы.

– И вы будете учавствовать?

– Ну я ещё не решил, но может буду. Вот у меня один акционер есть, Игнатов, который тоже хотел бы там учавствовать в аукционе. Я его спрошу. Если он будет учавствовать, то я его тогда тоже приглашу.

– Какие вообще ваши планы по поводу инвестиций в Украину сейчас на данный момент?

– Ну я украинцам предлагал свои услуги уже. Я могу собрать большой инвестиционный фонд какой нибудь американский. Но есть проблема. Здесь ещё не готовы, ни правительство, ни министры всякие там, кто занимается инвистициями, не готовы ещё начать этот период.

СПРАВКА: Определением судьи Печерского районного суда по ходатайству процессуального руководителя Генеральной Прокуратуры Украины в рамках уголовного дела 42014150020000020 арестовано всё имущество Николаевского судостроительного завода “Океан”.

Судья Николаевского хозяйственного суда Давченко Т.Н., зная о факте уголовного производства, а также о том, что сумма кредитных обязательств искусственно завышена в три раза, выносит именем Украины ряд противоправных решений в деле о банкротстве флагмана судостроительной промышленности Украины, тем самым делая себя соучастницей преступной группы Капацины В.Н, которая и совершила рейдерский захват под прикрытием процедуры банкротства имущества инвесторов на сумму, более чем 6,5 млрд гривен .

Абсолютно все юристы, ознакомившись с материалами, делают однозначный вывод, что количество правового «беспредела» поистине беспрецедентно в истории украинской юриспруденции.

Поскольку Василия Капацину, небезосновательно связывают с коррупционными процессами в Николаевской области и в Украине о чем он сам заявляет на брифенге о том что он согласовал захват имущества ПАТ НСЗ «Океан» с высшим руководством власти времен правления президента Петра Порошенко, действия региональной и центральной власти, вяло реагирующие на ситуацию вокруг предприятия, а зачастую, прямо способствующие захвату «Океана», существенно ухудшают инвестиционный климат государства и окончательно подрывают доверие в украинское правосудие.

«Дело о банкротстве «Океана» ярко демонстрирует, что коррупционная составляющая государственной власти проникла практически в каждую ячейку всей вертикали власти, включая исполнительную, правоохранительную и судебную систему. О чём заявляют многие иностранные инвесторы, в том числе и американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. Он констатирует повышенные риски инвестирования в Украину. Вместе с тем, если декларирования нынешнего руководства Украины, Президента и Премьер-министра о предоставление генеральным пакетным инвесторам «инвестиционной няни» (уполномоченного от власти специалиста с надлежащими полномочиями) обретут свои реалии, он готов войти в «проект «Океан», обеспечив финансирование в сотни миллионов долларов, как и подобает гиганту украинского кораблестроения.