Операция “Золотой мандарин”: в ожидании очередного провала Сытника

В среду, 22 января, стало известно о том, что НАБУ подготовило подозрения шести гражданам в отмывании свыше 54 млн грн из бюджета Украины. Как оказалось, в данной истории фигурирует экс-нардеп Георгий Логвинский, бывший первый заместитель министерства юстиции Наталия Бернацкая, бывший уполномоченный по делам Европейского суда прав человека (ЕСПЧ) Борис Бабин, а также несколько помощников нардепа. Они якобы отмывали деньги через иски в ЕСПЧ.

Бернацкая уже назвала заявление НАБУ пиаром и пообещала все объяснить следствию уже в понедельник по возвращению из Давоса.

Что касается Бабина, помимо работы в ЕСПЧ запомнившегося представителем президента в Крыму, то тот намекнул на сознательное давление со стороны команды Сытника. В частности, он намекнул, что в действиях антикоррупционных органов прослеживается определенный российский бекграунд. «Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое. Буду благодарен всем за поддержку моей семьи. Смерть русским оккупантам!», – отметил он.

Впрочем, главная цель Сытника и его «орлов» – бывший народный депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский. В прошлом созыве Верховной Рады он занимал высшую должность на международной парламентской арене за всю историю Украины – вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Интересно, что в 2014 году Георгий Логвинский был избран нардепом от НФ по квоте Меджлиса крымскотатарского народа, поскольку активно защищал права крымских татар, являясь помощником Мустафы Джемилева.

Если же перейти к сути дела, получившего название «Золотой мандарин» – из-за одноименной компании, которая фигурирует в данной истории – то, сам факт того, что происходящее заинтересовало НАБУ, вызывает удивление. В 2000-х годах компания «Золотой мандарин» передала «Киевэнерго» на хранение мазут. Но позже «Киевэнерго» вернуть его отказалась. Компания «Золотой мандарин» дошла до ЕСПЧ и получила решение о компенсации. Минюст рассмотрел эту ситуацию, и в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабий подписал документ об урегулировании спора.

По словам Натальи Бернацкой, ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании «Золотой мандарин», обязав Украину выполнить только решения судов о возвращении компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к «Киевэнерго» о возвращении этих средств.

В 2018 году в НАБУ посчитали, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах ООО «Золотой мандарин», открыв уголовное производство. Тогда народный депутат Мустафа Джемилев и правозащитники Евгений Захаров и Иосиф Зисельс написали письмо в САП и НАБУ котором назвали дело «Золотого мандарина» политически мотивированным. По их мнению, дело НАБУ было открыто с целью дискредитации репутации депутата Георгия Логвинского, а также его жены судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Впрочем, после этого о данном производстве ничего не было слышно.

Почему об этом деле вспомнили сейчас? Дело в том, что в СМИ в последнее время обсуждается возможность досрочной отставки Сытника. Всему виной признание в декабре прошлого года главы НАБУ коррупционером Ровенским апелляционным судом за отдых, который ему оплатил местный бизнесмен. К тому же у Зеленского серьезно задумались над тем, чтобы взять по свой контроль всю антикоррупционную систему в Украине. И НАБУ здесь не исключение.

В связи с этим в бюро срочно активизируют наиболее резонансные уголовные производства. Реанимация дела «Золотого мандарина» явно имеет цель вновь обратить на себя внимание, продемонстрировать Банковой готовность работать. Впрочем, за 4 года деятельности НАБУ приходится констатировать, что их бурная деятельность не приносит результат. Исходя из этого, можно спрогнозировать, что расследование традиционно завершится провалом. Иначе дело бы расследовать еще в 2018 году…