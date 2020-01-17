Капелани запрошують на Водохреща!

Запрошуємо всіх бажаючих на Водохреща у неділю, 19 січня з 10:00, взяти участь у освяченні вод Дніпра, яке відбудеться на пляжі “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври).



Для тих, хто бажає прийняти купіль буде облаштовано місце для обігріву, діятиме святкова торгівля.

Чин освячення води проведе Перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України прот. Тарас Мельник.