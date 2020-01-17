Капелани запрошують на Водохреща!
Запрошуємо всіх бажаючих на Водохреща у неділю, 19 січня з 10:00, взяти участь у освяченні вод Дніпра, яке відбудеться на пляжі “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври).
Для тих, хто бажає прийняти купіль буде облаштовано місце для обігріву, діятиме святкова торгівля.
Чин освячення води проведе Перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України прот. Тарас Мельник.
19 січня за новим стилем християни урочисто відзначають одне із дванадесятих свят – Хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. У Священному Писанні сказано, що під час Хрещення на Ісуса Христа з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав Голос Бога-Отця. Тому це свято ще називається Богоявленням, адже цього дня Господь явив людям Себе в усій повноті як Трійця: Бог-Отець – голосом Своїм, Бог-Син – хрещенням в Йордані і Святий Дух – сходженням у вигляді голуба.
На свято Богоявлення здійснюється особливий Чин освячення води після чого люди зможуть набрати додому освяченої води. Така свята вода має благодатні властивості для тих, хто намагається жити згідно християнського вчення.