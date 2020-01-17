Коррупционера Сытника не могут отправить в отставку из-за коллизий в законодательстве

В среду, 15 января, прошло заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, на который должен был прийти директор НАБУ Артем Сытник, который официально был признан виновным в коррупционном преступлении, пишет Lenta.ua.

Как сообщила политолог Олеся Яхно, “Сытник был признан, согласно решению суда, коррупционером и внесён в реестр коррупционеров, и при этом занимает пост главы НАБУ”. По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики должен был 15 января принять решение относительно заслушивания отчета и объяснений Сытника.

“Тут дело в том, что есть определённая коллизия в законодательстве. Основанием для отставки Сытника, согласно закону про НАБУ, является вступление в силу обвинительного решения суда относительно него. Но в законе не пописана процедура отставки. Ранее депутаты нескольких фракции призвали Сытника уйти в отставку, и зарегистрировали законопроект, где предлагается внести норму о том, что признанный виновным в коррупции директор НАБУ должен быть сразу уволен”, – отметила она.

Однако Сытник проигнорировал данное заседание комитета.

Депутаты, в свою очередь, утвердили план работы комитета на февраль – июль 2020 года. На 12 февраля комитет планирует заслушать директора НАБУ Артема Сытника.