ГБР разоблачило масштабную схему “откатов” на госпредприятии на Донбассе

Вымогательство «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн.

неправомерной выгоды служебными лицами госпредприятия стратегического значения «Артемсоль» и сотрудниками правоохранительных органов.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторов которой задержаны.

Среди участников схемы заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд служебных лиц госпредприятия стратегического значения «Артемсоль».

Следствием установлено, что предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическому вымогательству и получению неправомерных выгод.

С этой целью они:

– создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам;

– затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы;

– по инициативе правоохранителей присылали официальные письма (сообщения) в уполномоченных субъектов с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

Созданы условия для получения, сопряженных с вымогательством, неправомерных выгод от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий:

– 27.11.2019 задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере 8 500 долларов США в г. Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области.

– 24.12.2019 в г. Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 000 гривен от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

– решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП «Артемсоль».

Следственные действия проводятся совместно с работниками управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Департамента внутренней безопасности Нацполиции и Управлением внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Прошли обыски по месту работы и жительства участников организованной группы.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

По материалам БАГНЕТ