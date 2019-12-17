Отставка Сытника, молчание “соросят” и Сюрпризы Джулиани

Странное молчание сопровождает решение апелляционного суда о признании Артема Сытника виновным в коррупции. Об этом пишут ведущие мировые СМИ, а у нас почему-то тихо.

Молчит «антикоррупционер» Шабунин, молчат разнообразные «лещенки», молчит новый «специалист по обороне» Найем. Хотя уже должны были бы «бить в набат» и требовать немедленного увольнения прожорливого на чужих харчах Сытника. Но молчат. В чем же причина? А тем временем, адвокат Дональда Трампа, Рудольф Джулиани обещает в скором времени устроить информационный взрыв. Который затронет многих не только в США, но и в Украине. В частности, Джулиани сообщил, что подробно расскажет о том, как Посол США в Украине Йованович весьма нецелевым образом расходовала 5 млрд долларов американской помощи Украине. В частности, на «подкормку грантоедов» и ручного «песика» Сытника. Кстати, каким же надо быть мелочным жлобом, чтобы имея официальную зарплату в 170 тысяч гривен в месяц, плюс «вспомоществование» от посольства США, плюс «откаты» от весьма дорогих закупок на НАБУ, вроде «тактических носков», еще и жлобиться заплатить за еду и спиртное.

Но ведь не секрет, что «грантоедствал» не только «ручной» Сытник, но и «ручные» антикоррупционеры вроде Шабунина. И весьма неплохо на этом обогатились. Почему, собственно, и подняли лютый вой после попытки заставить их декларировать свои доходы.

Кстати, когда снимут Сытника, а Джулиани опубликует свое расследование, скорее всего на скамье подсудимых окажется и прожорливый Артем и множество его сотрудников и агентов. К примеру, Гизо Угилава, исполнявший заказы Сытника-Порошенко, и многие другие чиновники и «активисты» участвовавшие в схемах Сытника.

Надо сказать, что увольнение Сытника и расследование Джулиани вызвало настоящую панику среди «грантоедов». Кто-то лихорадочно перепрятывает имущество, а кто-то пытается спасти агентуру. К примеру, Шабунин приложил максимум усилий приложил для того, чтобы спасти от уголовного преследования некоего эксперта Надежду Бугрову. Бугрова известна тем, что в качестве оценщика-эксперта занималась мошенничеством, подделкой официальных документов и воровством. На этом ее «прихватили» агенты НАБУ и решили «попользовать» в собственных целях. В частности, в качестве «эксперта» в известной провокации под названием «рюкзачное дело». Дело в том, что все официальные дипломированные эксперты признали, что рюкзаки полностью соответствуют ГОСТам и ценам. А Сытнику нужно было выполнять заказ Порошенко и активизировать провокацию против Арсена Авакова. И вот тогда НАБУ и воспользовалось своим агентом Бугровой. Дело вскоре развалилось, а сама Бугрова сейчас является обвиняемой в ряде уголовных дел. И НАБУ ей помочь уже не может. Хотя Бугрова неоднократно встречалась с сотрудниками НАБУ по этому поводу и была задокументирована как на этих встречах, так и в офисе НАБУ. Но, у набуинов сейчас своих забот выше крыши и Бугрову просто выбросили, как использованное изделие.

Пока идет суд над Бугровой, она пыталась сдать экзамены по свое специальности. И дважды проваливалась, что вполне закономерно, учитывая уголовные дела, в которых она фигурирует. Но при новом министре юстиции Малюське под давлением «грантоедов» из экзаменационной комиссии были исключены ее члены, которые не устраивали Бугрову. И, о чудо, она сдала экзамен, чтобы использовать это как аргумент в свою пользу на суде и для того, чтобы продолжать зарабатывать нечестные деньги на своих фальшивых «экспертизах». А в среде «грантоедов», естественно, праздник. Появилась надежда вывести из под уголовного дела агентессу НАБУ. Но это зря. Боюсь, что очень скоро всю эту грантоедско-набушную агентурную сеть ждут большие проблемы.

По материалам БАГНЕТ