В Киеве на стройке в Протасовом Яру действует банда активистов-рейдеров – эксперты

Ряд «профессиональных активистов» шантажируют компанию «Дайтона групп», что недопустимо и уничтожает инвестиционный климат в столице, отмечают эксперты.

По словам политконсультанта Юлии Пилецкой, действия активистов, несмотря на кажущуюся честность, на самом деле являются абсолютно бесчестными и построены на желании получить у застройщика побольше денег. На первый взгляд все традиционно: община протестует против очередной застройки в столице. И даже вызывает определенную солидарность. Но это только на первый, поверхностный взгляд. Если, во-первых, не знать, что на самом деле застройка именно там просто необходима – прежде всего для укрепления ландшафта и во избежание сползания склона с риском обрушения института имени Амосова. И во-вторых, если кто-то не знает о криминальном «шлейфе» этой истории, ведь под видом «защиты интересов общества» там речь идет о банальном вымогательстве кругленькой валютной суммы «дани» или «откупной» у застройщика», – отмечает она.

«Парадокс «публичности по-украински»: все видео, где вымогатели-«активисты» крушат строительную технику, жгут файеры и разбрасывают гранаты, а затем – предлагают застройщику прекратить все это за 300 000 $ – в открытом доступе. Однако до сих пор большая часть столичной общественности и киевского истеблишмента «покупается» на легенду о якобы «противодействие сомнительной застройке». «Купился» даже новый советник киевского головы Максим Бахматов, опрометчиво заявив о своей поддержке этих рекето-«активистов» и вызвав на себя негодование соцсетей», – подчеркнула Юлия Пилецкая.

По словам политолога Наталии Билоус, такие действия недопустимы. «Не кажется ли Вам, что это рекет? Неужели таким образом необходимо развивать местное самоуправление? Вообще-то в цивилизованном обществе применяют такой инструмент, как общественные слушания для решения проблемы, а не как обезьяна с взрывчаткой в руках требует дать деньги, поскольку в честный способ зарабатывать их, развивая какую-то отрасль, не умеют. Стало известно, кто эти «активисты». Это организованная группа, которая действует под крылом киевской мэрии. В состав группы входят: Сергей Мельниченко, Петр Михайленко, Роман Ратушный и глава комиссии по проблемным застройкам Киева Владимир Бондаренко.

В свою очередь, социолог и политолог Павел Кутуев, говорит что подобная ситуация недопустима. «Что же получит город в обмен на потакание вымогателям и хулиганам? Под угрозой срыва договорённости застройщика с Институтом имени Амосова об укреплении склона Протасового Яра, сползание которого может обрушить здание клиники. Под угрозой срыва договоренности с горнолыжной базой и с местными жителями о благоустройстве этих объектов и микрорайона в целом. Если застройщик уйдет, аварийноопасная ситуация со склоном не будет решена – высадка деревьев, проблему сползания склона не решит. Только проведение инженерных работ и возведение специальных строительных конструкций снимет риски сползания склона Протасового Яра и обрушения здания института Амосова.

Стратегическими же последствиями попустительского отношения к агрессорам-вымогателям станет общее ухудшение инвестиционного климата в Киеве и дальнейшая эскалация насилия, которое будет разрушать социальный порядок, подрывать демократические практики и блокировать экономическое развитие», – отметил эксперт.

По материалам БАГНЕТ