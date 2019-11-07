Все в Польшу: зачем в Минобразовании гонят украинских студентов за рубеж

Уже скоро многим украинцам проще будет перевестись в университет где-то за пределами нашей страны, нежели пытаться пройти «круги ада», которые сейчас для них готовят в Министерстве образования. Причем есть основания полагать, что некоторыми чиновниками это делается абсолютно злонамеренно.

Как пишет Lenta.UA, в Минобразования подготовили проект приказа «Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска», которым предусматривается, что студенты при возобновлении и переводе с университета в университет должны проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) с нуля. Это автоматически приведет к массовому оттоку молодежи в заграничные вузы, куда перевестись учиться будет гораздо проще, нежели заново зубрить всю школьную программу заново, рискуя «срезаться» на том, что каждый год ВНО в Украине меняется. И наоборот – украинские студенты, которые сейчас учатся за рубежом, не смогут вернуться в Украину, чтобы доучиться здесь – из-за банальной специфики отечественной экзаменационной системы, которую так хотят внедрить чиновники. Почему Министерству образования не нужны украинские студенты в Украине?

Нашему изданию удалось узнать, кто заинтересован в проведении «геноцида» высшего образования в нашей стране. Стоит начать с того, что сразу несколько информированных источников сообщили Lenta.UA о том, что кардинальное усложнение правил для перевода студентов из вуза в вуз наиболее активно продвигает в Минобразования – Олег Шаров – генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых. Для того, чтобы понять мотивы этого чиновника, следует немного пройтись по его биографии. До того, как попасть в Минобразования в 2015 году, он в течение 17 лет трудился в университете «КРОК» на должностях заведующего кафедрой, проректора по учебной и учебно-методической работе, и даже дорос до поста первого проректора вуза. К слову, его супруга – Елена Шарова – является доцентом кафедры бизнес-администрирования и управления проектами в этом же университете.

Тем не менее, ключевой фигурой в данном вузе и, заодно, в продвижении идеи обязательного прохождение ВНО для тех студентов, кто по тем или иным причинам переводится или восстанавливается на учебе, является профессор, экс-заместитель министра образования в 2009-2010 годах Тарас Фиников. Он также является соучредителем «КРОКа», и в ученых кругах известен своей неприкрытой любовью к Польше, а вернее – к разработке различных стратегий и концепций «под» получение различных грантов.

Темой анализа украинской и польской моделей высшего образования Фиников занимается без малого 20 лет. Еще в 2000-2001 годах он опубликовал целый ряд научных работ по вопросам законодательства о высшем образовании в Украине и Польше, о чем можно убедиться в его портфолио. Также он – гостевой профессор Варшавского университета и член рабочей группы по координации польско-украинско-немецкого академического сотрудничества под эгидой Конференции ректоров академических вузов Польши.

Фиников и Шаров – не только давние друзья, но и соавторы целого ряда научных работ, касающихся системы высшего образования в стране. Lenta.UA изучила каталог совместных исследований этих двух ученых мужей. Оказалось, что с 2001 по 2014 год они вместе успели подготовить, как минимум, 6 исследований, в той или иной форме касающихся реформирования украинской высшей образовательной системы. Казалось бы – похвальное желание, но стоит признать – особого эффекта эта деятельность в общеукраинском масштабе, мягко говоря, не достигла. Если не сказать – наоборот.

По мнению экспертов, появление огромного количества вузов в Украине (их сейчас насчитывается около 650) размыло само понятие как «высшее образование». Согласно индексу Хирша, абсолютное большинство университетов в нашей стране отстают от западных вузов. К примеру, тот же «КРОК», который много лет представлял дуэт «реформаторов» Фиников-Шаров, согласно рейтингу базы данных Scopus, являющейся инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками, в этом году получил «аж» 5 баллов, тогда как Киевский национальный университет им. Шевченко – 89, а Харьковский национальный университет им. Каразина – 70. Впрочем, похоже, такой «разнос» в уровне вузов в Минобразовании «КРОКовских реформаторов» абсолютно не беспокоит…

Зато Шарова и его давнего соратника Финикова явно волнует идея максимально усложнить процедуру поступления украинских студентов. И здесь очевиден абсолютно злонамеренный лоббизм. Тем более, что по нашей информации, Фиников неприкрыто работает с грантами Конференции ректоров академических вузов Польши. И протягивает различные нормы, вызывающие удивление у специалистов. Стоит напомннить, что система ВНО была запущена Шаровым-Финиковым при поступлении на магистратуру еще два года назад. Теперь же эта команда взялась за блокирование возможности студентам перевестись или восстановиться. Таких в прошлом году было около 200 тысяч – большинство из них в перспективе попросту уедет из Украины.

Как отмечают эксперты, ни в одной стране Европы не требуется сдавать школьные экзамены (а ВНО, по сути, есть ни что иное, как аттестат зрелости) дважды – после окончания школы и при возвращении-восстановлении на учёбу в вуз. Кому может быть выгодна такая модель? Очевидно, только заграничным вузам – в особенности польским высшим учебным учреждениям, которые станут главными выгодоприобретателями от данной «реформы».

Шараханья власти приводят лишь к тому, что молодые люди едут за более комфортной – и главное – понятной и стабильной жизнью на Запад. Тут следует напомнить, что руководство нашей страны регулярно поднимает вопрос о необходимости обеспечить все условия для того, чтобы молодежь оставалась в Украине. Ведь без молодого поколения у страны не может быть будущего. Волюнтаристские идеи Минобразования абсолютно не соотносятся с логикой развития государства и ведут нас в неправильном направлении…

Иван Сергиенко