Клінічне шахрайство: як київська міська лікарня підіграє на тендерах улюбленому постачальнику

Корупційно-відкатне захворювання вразило своїми метастазами всі ланки медичної системи, а наживаються нечистоплотні ділки у білих халатах здебільшого на тих, хто найбільше потребує лікарської допомоги – дітях, діабетиках, онкологічних хворих.

Гіппократ би заплакав: сумнівне освоєння бюджетних коштів, непрозорі тендери, лобіювання окремих постачальників та корупційні схеми стали для української медичної системи вже хронічними. Рецепт заробітку простий і примітивний: 2-3 «допороги» розбавити 10%-ним «відкатом». Як у Київській міській клінічній лікарні №2 цинічно наживаються на потребах хворих – читайте далі, пише “СтопКор”.

Д – «допороги»: одне з найулюбленіших слів у словничку корупціонера. Мабуть, найбільш примітивна схема для обходу тендерного законодавства і просування потрібних постачальників. Сутність її полягає в тому, що згідно до статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі», для проведення процедури торгів має бути подано не менше двох пропозицій, проте в дію норми закону вступають у випадку, коли вартість закупівлі перевищує 200 тисяч гривень. Отже, розбивши тендер на дві або кілька сум нижче від порогової, недобросовісні замовники уникають проведення прозорого аукціону.

Саме такою схемою скористалась і Київська міська клінічна лікарня №2, прописавши вимоги до закупівлі під єдиного учасника та штучно розділивши один тендер на два допорогових, уникнувши таким чином проведення процедури відкритих торгів та інших вимог закону України про закупівлі.

Київська міська клінічна лікарня №2

Мова йде, зокрема, про оголошений 5 грудня 2017 р. тендер UA-2017-12-05-004018-c на закупівлю медичних матеріалів (пов’язки атравматичні мазеві, губчасті та гідроколоїдні, необхідні для догляду за постопераційними ранами, опіками, пролежнями, діабетичними та трофічними виразками тощо) загальною вартістю 199 700 грн. Як бачимо, «дивним» чином сума закупівлі лише на 300 гривень не дотягує до порогового значення, регламентованого законодавством.

Аж раптом, усього за 2 дні, 7 грудня 2017 року, той самий медичний заклад оголошує другий тендер UA-2017-12-07-002187-a – з таким самим предметом закупівлі, але вже на суму 49 900 грн.

Обидва тендери мають не лише одного замовника, одну адресу поставки (вул. Краківська, 13) та одну контактну особу – фармацевта Макарову Людмилу Григорівну, але й одні й ті самі торгові марки (Grassolind® neutral, PermaFoam, Syspur-derm®, Hydrocoll®) в описі тендерного завдання. Згідно міжнародного реєстру торговельних марок, власником даних торгових марок є компанія Paul Hartmann AG.

Власником усіх торгових марок є Paul Hartmann AG

Нагадаємо, що відповідно до статті 22 закону «Про публічні закупівлі», технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку або виробника. У разі ж якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

Утім, тендерний комітет Київської міської клінічної лікарні №2 цю вимогу закону проігнорував, включивши в специфікацію назву конкретних торгових марок і вже на першій стадії закупівлі створивши штучний бар’єр для участі продукції інших виробників, окрім Paul Hartmann AG.

Таким чином, єдиним учасником і переможцем обох тендерів стало ТОВ «Архімед Медікал», яке є ексклюзивним імпортером продукції Paul Hartmann AG в Україні.

До речі, публікація результатів обох торгів відбулась в один і той самий день – 13 грудня 2017-го, з різницею в 1 (одну!) хвилину, що також свідчить про штучне розділення фактично одного тендеру вартістю 249 600 грн (що є вищим за порогове для проведення відкритих торгів значення) на два «допороги».

Підсумки тендеру опубліковано 13 грудня 2017 року

Підсумки тендеру опубліковано 13 грудня 2017 року

Зауважимо, що юридично компанія ТОВ «Архімед Медікал» є імпортером і дистриб’ютором продукції Paul Hartmann AG, але де-факто представляє собою повністю афілійовану структуру, єдиного імпортера.

За інсайдерською інформацією від працівників компанії, для багатьох штатних одиниць «Архімед Медікал» відкрито е-мейли в доменній зоні hartmann.info, а рішення щодо преміювання персоналу приймає безпосередньо керівництво Hartmann зі Словенії. Усередині компанії «Архімед Медікал» існує тісне коло співробітників, які замість тендерних комітетів лікарень прописують тендерні завдання, а потім – передають керівництву медичних закладів відкати, які в середньому складають від 10% суми виграшу. І саме ці працівники отримують максимальні премії.

Директором та засновником ТОВ «Архімед Медікал» є Романьок Микола Михайлович, який також має відношення до підприємств ТОВ «Український інститут протипожежної експертизи» та ТОВ «Хелскеа», які фігурують у кількох кримінальних провадженнях, зокрема, пов’язаних із заволодіння бюджетними коштам, виділеними закладам охорони здоров’я на закупівлю медичних виробів шляхом підроблення сертифікатів відповідності на вказані медичні вироби та реалізації за бюджетні кошти неякісних та не забезпечених гарантійним і сервісним обслуговуванням медичних виробів.

Микола Романьок – директор та засновник ТОВ “Архімед Медікал”

Головлікарем Київської міської клінічної лікарні №2 наразі є Дороніна Людмила Леонідівна, проте протягом тривалого часу (з 25 травня 1998-го по 26 вересня 2019 року) клініку очолював Воронін Анатолій Васильович.

Цікаво, що згідно з декларацією пана Вороніна за 2018 рік, при досить скромній заробітній платі (250 320 грн за рік) та пенсії медик володіє не лише квартирою в столиці, але й житловим будинком на 200 квадратів у Гостролуччі, земельними ділянками (2400 кв м) на Київщині та Кіровоградщині (75300 та 78000 кв м).

Сумно, що корупційно-відкатне захворювання вразило своїми метастазами всі ланки медичної системи, а наживаються нечистоплотні ділки у білих халатах здебільшого на тих, хто найбільше потребує лікарської допомоги – дітях, діабетиках, онкологічних хворих.

«СтопКор» спільно з ініціативою «За чесні закупівлі» продовжує моніторити медичні тендери та знайомити читачів з найбільш розповсюдженими і цинічними схемами заробляння на пацієнтах і їх фігурантами. Нові факти і подробиці – незабаром у наших наступних матеріалах.