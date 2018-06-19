Золотоносные куры украинского бюджета: дело – табак!

В первой пятерке наполнителей бюджета Украины в 2017 году значатся не ахметовская ДТЭК и не НАК «Нафтогаз Украины», а три табачные компании.

Не секрет, что больше всего чиновники и политики любят запрещать. Потому что, чем больше существует запретов, тем могущественнее ощущает себя чиновник, к которому по поводу преодоления запретительных барьеров вынуждены обращаться граждане. Которые этих чиновников и содержат.

Вот, например, правила для тех немногочисленных украинских фермеров, которые все еще содержат кур, несущих золотые яйца:

«1. Золотоносным курам запрещается нести яйца весом более 759 грамм. 2. Золотоносным курам запрещается нести более семи яиц в сутки. 3. Золотоносным курам запрещается нести золотые яйца, инкрустированные бриллиантами. 4. Золотоносные куры, нарушившие п.п. 1,2,3, подлежат немедленному уничтожению»…

А для контроля за соблюдением правил, на фермы постоянно наведываются проверяющие чиновники с весами, ножами и калькуляторами наперевес.

Понятно, что фермеры прибегают к разным уловкам: Выковыривают по ночам бриллианты. Стачивают напильниками лишний вес. Или пытаются объяснить, что сутки на ферме начинаются по вашингтонскому или сиднейскому времени…

Но настоящего чиновника провести сложно. Поэтому головы кур-нарушительниц летят достаточно часто…

Вот вам один из показательных примеров истребления весьма яйценосного поголовья.

В первой пятерке наполнителей бюджета Украины в 2017 году значатся не ахметовская ДТЭК и не НАК «Нафтогаз Украины», а три табачные компании.

В итоге вся отрасль принесла в госбюджет 50, 4 миллиарда гривен. Что равно, скажем, 68 процентам военного бюджета страны. Или, например, 206 (двумстам шести!!!) процентам всех расходов на дорожное строительство.

И это при том, что профессиональные борцы с «табачной эпидемией» вместе с заинтересованными депутатами исправно рапортуют о том, что вот-вот и потребление табака будет сведено к нулю.

Однако, как мы видим, факты упорно подтверждают обратное.

Иное дело, что борьба с курением – это очень удобный политический инструмент для отвлечения внимания населения от куда более насущных проблем.

Ведь куда проще принять пакет антитабачных законов и постоянно поднимать акцизы, чем, скажем, реально заняться проблемами качества питьевой воды, выхлопными газами или выбросами производства.

Ибо, что делать, например, с тем, что в Киеве в конце мая уровень загрязнения диоксидом азота превысил среднесуточную ПДК в 4-6 раз.

Т.е. поражая дыхательную систему, накрыл всех. Не делая разницы между курящими и некурящими гражданами.

Что делать жителям таких городов, как, например Кривой Рог или Каменское (бывший Днепродзержинск), который из-за постоянных выбросов заводов неоднократно предлагали объявить зоной экологического бедствия?

Можно, понятно, попробовать издать законы и распоряжения о запрете загрязнять воздух. Правда, маловероятно, что диоксид азота к этому прислушается…

Как маловероятно, чтобы депутаты и чиновники отказались от «табачных денег» в бюджете. Добывать которые из воздуха куда проще и куда менее затратно, чем майнить криптовалюту.

Зная реальное количества курящих сограждан, которые не хотят отказываться от своей привычки, нужно просто регулярно повышать акцизные ставки, подсчитывать дополнительные миллиарды и время от времени придумывать очередное запретительное ноу-хау.

Которые ставят и без того, загнанных в угол курильщиков, во все более унизительное положение.

При этом, заметьте, речь идет не о деклассированных элементах. Не о социально опасных членах общества. Не о наркоманах, ворах и убийцах.

А о почти семи миллионах (если верить странной украинской статистике) вполне законопослушных жителях страны. Которых власти пытаются силовыми методами заставить отказаться от того, что им нравится.

Прикрывая заботой о здоровье возможность дополнительно пошарить у них в карманах.

Одним из таких свежих ноу-хау является желание законодательно запретить выкладку сигарет в местах торговли.

Т.е. заставить золотоносных кур нести не просто золотые яйца, а покрытые обычной скорлупой.

Для чего? Это иной вопрос. Ибо логика украинских политиков и чиновничества – материя темная и неизведанная.

О том, что нарушается священное право покупателя на свободный выбор товара, в верхах, понятно, не думают.

Как не думают о том, в какие бессмысленные дополнительные расходы загоняют законопроектами бизнесменов.

Поскольку лозунг «Запрещай и властвуй» незримо присутствует в каждом властном кабинете.

Кстати, рвение украинских депутатов и профессиональных борцов с курением, которые ежегодно «осваивают» с нулевым КПД миллионные гранты, вызывает не только вопросы в отношении бессмысленных запретительных мер по отношению к сигаретам.

Ведь не так сложно представить себе картину сродни известным рекламным роликам про стиральные порошки. Когда потребителю показывают безликую коробку с надписью «стиральный порошок» на фоне красивой упаковки рекламируемого продукта.

Если, допустим, завтра профессиональные борцы с курением с не меньшим рвением кинутся бороться со спиртными напитками.

А депутаты проголосуют за то, что вместо дизайнерских «Veuve Clicquot», «Ballantine’s», «Finlandia», «Beaujolais nouveau» или «Hennessy» покупателю предложат из запертых шкафов бутылки с надписями «вино», «водка», «коньяк» или «виски»… Украшенные картинками цирроза печени, истощенного мозга, гастритного желудка или язв кишечника…

И, если рвение альянса общественников, чиновников и депутатов не остановить, то скоро и эта фантазия может стать явью.

Кстати, в странах того же ЕС, на который так любят ссылаться украинские профессиональные борцы с курением, ситуация с запретом на выкладку сигарет в магазинах далеко не однозначна.

Достаточно сказать, что из 28 стран-членов ЕС запрет действует лишь в трех: Ирландии, Великобритании и Хорватии. Плюс Норвегия и частично признанная республика Косово. Если взять во внимание то, что Британия ЕС покидает, то остается всего два государства Евросоюза, куда так стремится Украина.

Мало того, на территории СНГ запрет на выкладку сигарет применяется только в России и Беларуси.

Для чего ВР третий год упорно хотят заставить принять крайне спорные с точки зрения европейского законодательства законопроекты №№ 2820 и 4030-а, беря в пример крайне сомнительный опыт лишь трех стран ЕС, сказать сложно.

Тем более, что и в этих странах уже начинают понимать сомнительность эффекта, как от запрета выкладки сигарет в торговых точках, так и введения «простой пачки».

Причем, сами профессиональные борцы с курением.

Вот, скажем, ответ Британской антитабачной гражданской инициативы «ASH» на запрос английского Департамента здоровья: «Экономический анализ эффективности законодательства про запрет выкладки сигарет в Ирландии, по данным AC Nielsen» (глобальная компания-измеритель – 44 000 сотрудников в ста странах мира – со штаб-квартирой в США, предоставляющая данные и маркетинговую информацию – авт.) свидетельствует о том, что существенных изменений в статистике продаж после введения такого запрета не последовало. Показатели потребления колебались в границах сезонных трендов».

Правда, профессиональные борцы с курением в ЕС (равно как и депутаты) кардинально отличаются от украинских.

Чьей главной задачей является отчетность о проделанной работе, красивая инфографика, освоение грантовых бюджетов и бравурные отчеты перед избирателями.

Иначе об информации от той же ASH в Украине было бы известно. И депутаты бы думали, прежде чем включать спорные законопроекты в повестку дня. Разговоры о свежих запретах не приводили бы в шок бизнесменов. И не радовали бы контрабандистов и производителей контрафакта. Поскольку подобные запреты отлично стимулируют черный рынок. Что в свою очередь наносит удар по отчислениям в и без того небогатый бюджет воюющего государства.

Потому что в теневой экономике отношение к золотоносным курам не чета государственному…

Татьяна КАТОЙЧЕНКО

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