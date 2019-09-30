Золотоносная курица по имени «Мотор-Січ»: резать нельзя кормить

К курам, которые несут золотые яйца, можно относиться по-разному. Одни их холят и лелеют, повышая яйценоскость. Другие держат на голодной диете, удовлетворяясь продуктом сомнительного качества. Третьи режут. А кто-то, передает птичник в управление более расторопным птицеводам. Сохраняя таким образом поголовье несушек, и имея при этом оговоренную часть яйцекладки.

История с птичником с золотоносными курами под названием «Мотор-Січ» – это типичный птицеводческий сериал в жанре хоррор.

Сюжетная линия нескольких сезонов расписана достаточно подробно:

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХА

В 1991 году Украина получила уникальное предприятие по производству авиадвигателей – Запорожское ПО «Моторостроитель» имени Великой Октябрьской Социалистической Революции. Переименованное в «Мотор-Сич»

Во время первой каденции Леонида Кучмы завод был приватизирован. Фактическим владельцем стал Вячеслав Богуслаев. Который де-факто руководил предприятием с 1988 года.

Совмещая эту работу со статусом народного депутата в период с 2006 по 2019 годы.

За это время хозяйство разрослось. Помимо непосредственно профильной деятельности – разработка производство, ремонт и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок – в хозяйстве Богуслаева наладили производство: разводных ключей, мясорубок, паяльных ламп, сепараторов, мотопил, а также предоставление телекоммуникационных услуг, услуг в области медицины, грузовых перевозок, техобслуживания автомобилей, авиаперевозок в собственной авиакомпании, гостиничных услуг в собственной гостинице и даже разведение собак в собственном питомнике.

И для стандартного набора пересічного украинского олигарха не хватало разве что, собственной футбольной команды высшей лиги, конюшни с породистыми рысаками и мощного телеканала.

Такое расширение империи Богуслаева было вполне объяснимо.

Завод «Мотор-Січ» был под завязку завален заказами на авиа- и вертолетные двигатели. Семьдесят процентов которых приходилось на Россию. Поскольку российский ВПК со времен СССР был заточен именно на украинскую продукцию. И именно запорожские двигатели лежали в основе программы модернизации ВВС РФ.

Работой только в Запорожье были обеспечены порядка 26 000 человек.

Это помимо рабочих мест в РФ, где Богуслаев создал ряд СП с российскими профильными предприятиями, связанными с ВПК.

В итоге, он попал в число одного из самых богатых людей Украины с состояние порядка 325 миллионов долларов.

Однако процветание закончился с началом военной агрессии России против Украины. Когда 28 августа 2014 года тогдашний президент Порошенко подписал указ о запрете поставок в РФ товаров военного и двойного назначения.

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. УКРАИНСКАЯ ВЕРСИЯ

Но, поскольку продукция «Мотор-Січ» была ориентирована в основном на российский рынок, то Богуслаев начал искать обходные пути. Продолжая, в том числе, и через третьи страны снабжать армию страны-агрессора двигателями для вертолетов. Что, кстати, было зафиксировано в ряде журналистских расследований. Как и продолжение «сотрудничества» с предприятиями-смежниками, которые оказались в зоне ОРДО. Что де-факто стабильно подпитывало деньгами террористов.

Почему после 28 августа 2014 года и по сей день руководство страны не принимало никаких мер по спасению завода, это вопрос к руководству страны.

Как прежнему, так и к нынешнему.

При том, что ни для кого не было секретом, что акции завода находились в свободном обращении. А, значит, их мог приобрести любой желающий. В том числе, и китайская сторона. Что она активно и делала, скупая акции «Мотор-Січ».

Как не было секретом, что Богуслаев, дабы не привлекать внимания АМКУ, разбил свои акции на мелкие десятипроцентные пакеты и активно от них избавляется. Став в итоге скромным миноритарным акционером, и, потеряв контроль над предприятием, уступив место иным игрокам.

Да, с одной стороны, помощь государства, которое де-юре не имело никакого отношения к частному предприятию (пусть и такому, как «Мотор-Січ») не подразумевало оказание поддержки.

Тем более, что с момента приватизации «Мотор-Січ», не является стратегическим предприятием. И отсутствует в перечне объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства утвержденном постановлением КМУ №83 от 04 марта 2015 года

Но, с другой стороны, именно такое предприятие, как «Мотор-Січ» требовало немедленного вмешательства в ситуацию. Поскольку умирание завода ставило под удар всю авиационную отрасль. Так как «Мотор-Січ» – это неразрывная цепь с ГП «КБ Прогресс им. Ивченко» и ГП «Антонов».

Однако, государство в процесс все же вмешалось. Правда, спасением утопающих этот процесс назвать сложно.

Поскольку, после того, как китайская сторона подала в 2017 году заявку в АМКУ на концентрацию более 50% акций, СБУ, спохватившись, усмотрела в этом угрозу национальной безопасности, возбудила против «Мотор-Січ» уголовное дело, а акции ПАО были арестованы.

Что, понятно, процесс завершения сделки заморозило. Но никак не означало решения проблемы

На этом основная канва сериала завершается. И начинается изучение подводной части айсберга.

ЗАКУЛИСНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Итак, в 2017-2018 годах китайская сторона постоянно проводила переговоры с украинским правительством. И в итоге была наработана дорожная карта выхода из тупика, где стороны договорились о совместном управлении «Мотор-Січ», которое будут осуществлять «Укроборонпром» и китайская публичная компания «Синьвей»

Базовые условия сделки таковы:

Во-первых, – Безвозмездная передача китайской стороной 25%+ акций (блокирующий пакет с расширенным правом вето на критически важные для обеспечения национальной безопасности Украины пункты) государству Украина.

Во-вторых, разрешение на концентрацию пакета 50%+ для китайской стороны

В-третьих, грантовое финансирование авиастроительной отрасли Украины через специальный фонд госбюджета согласно Закону Украины о государственном бюджете на 2019 год в размере 100 миллионов долларов США (2,8 миллиардов гривен по курсу на момент принятия бюджета на 2019 год)

В-четвертых, внесение в устав «Укроборонпрома» изменений для обеспечения возможности принять в дар от инвестора 25% акций и 100 миллионов долларов. Подкрепленное решением КМУ 849 от 4 октября 2018 года

В-пятых, предоставление гарантий выполнения акционерного соглашения в части сохранения рабочих мест, уровня заработных плат, загрузки целевого предприятия заказами на уровне не менее 500 миллионов долларов в год.

И отдельно важно отметить пункт 3.6.договора – «Ограничения экспорта». Которым прямо запрещены поставки продукции как из завода в Украине, так и в Китае, включая любые модернизации на базе украинских технологий в Россию, КНДР и Иран.

При этом Кабмин тут же расписал по 25 миллионов долларов от китайской стороны на нужды «ГП «КБ «Прогресс им.Ивченко» и ГП «Антонов».

Первого апреля 2018 года СНБОУ вынес решение о защите национальных интересов в авиадвигателестроительной отрасли и соответствующего решения КМУ, которым «Укроборонпром» был уполномочен выступать от имени государства. И уже двадцать седьмого апреля был подписан договор о сотрудничестве между государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» и группами компаний «Синьвей» и «Скайризон».

Пять месяцев спустя, 4 октября 2018-го, Кабмин принял решение, позволившее принять 25% акций в дар от китайской стороны и 100 миллионов долларов грантового финансирования через механизм увеличения уставного капитала ГК «Укробронпром».

Через восемь месяцев, 7 июня 2019-г, «Укроборонпром» от имени государства вместе с китайской стороной подали совместное заявление в АМКУ на концентрацию более 25% акций для государства Украина и компании «Скайризон» на концентрацию более 50% акций с целью совместного управления и контроля над ЧАО «Мотор Січ».

Чуть позже в АМКУ был подан и основной пакет договоров, подписанный 19 июня. А именно:

– договор передачи (дарения) 25% акций государству Украина;

– нотариальный договор залога и блокировки 25% акций в пользу государства Украина;

– договор грантового финансирования специального фонда государственного бюджета Украина на сумму 100 млн долларов США;

– договор гарантии обязательств инвестора согласно договору финансирования и акционерного договора;

– акционерное соглашение с гарантированием сохранения рабочих мест, фонда заработной платы, обеспечения загрузки предприятия заказами.

Пакет этот автоматически должен был вступить в силу в случае позитивного решения АМКУ и снятия ареста с акций.

ЭХО БУШЕРСКОГО ПРОЕКТА, ИЛИ ПРИВЕТ ОТ ДЯДИ СЭМА.

Казалось бы, что после выработки дорожной карты путь к завершению сделки открыт. Но 27 августа в Киев прибыл бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Который особо не скрывал, что главная цель его визита – отмена сделки. Потому что США не хотят, чтобы с помощью украинских технологий Китай усиливал свою военную мощь.

Правда, при этом Болтон не объяснил, почему Украина должна нарушать, исповедуемые в США священные законы бизнеса. Как не рассказал, какую компенсацию Украина может получить от тех же Штатов в случае, если пойдет Вашингтону навстречу.

И этот прессинг живо напомнил об аналогичной истории 21-летней давности. Когда в 1998 году в Киев ненадолго прилетела тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт. И, не выходя из аэропорта Борисполь, срочно вызвала туда президента Кучму. После чего Украина отказалась от участия в строительстве Иранской АЭС в Бушере.

При этом Украине было обещано возмещение многомиллионных потерь от разрыва контракта на поставку в Иран турбин харьковского завода «Турбоатом». Но в итоге слова остались словами. «Турбоатом» дополнительно лишился контрактов в Индии и Китае, а украино-американская программа «Харьковское партнерство» потерпела полное фиаско.

При этом Болтон дал понять, что тема продажи «Мотор Січ» будет обсуждаться и во время встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке.

Правда, после возвращения из Киева, Болтон был уволен. Потом разгорелся скандал, связанный с обнародованием стенограммы разговора Зеленского с Трампом. И, хотя встреча президентов в Нью-Йорке состоялась, глава украинского государства на брифинге по ее окончании о том, что собеседники обсуждали продажу «Мотор Січ», не упомянул.

Понятно, что попасть в разборки между США и Китаем – дело не самое приятное. Особенно для воюющей Украины, которая во многом зависит от Вашингтона. Но при этом Украина зависит и от Китая. Поскольку именно Китай на сегодня является самым крупным торговым партнером Украины.

И отмена сделки с «Мотор Січ» может серьезно осложнить отношения с КНР, на что уже намекал посол Китая в Киеве.

При этом нельзя не заметить, что против продажи «Мотор Січ» выступают не только США, но и Россия.

Чьи интересы, правда, лежат в иной плоскости. Поскольку для России переход завода под китайское управление означает немалые дополнительные трудности, связанные, как с ремонтом, так и с поставками новых двигателей для российской армии через отработанные схемы. Т.к. маловероятно, чтобы при наличии в базовом договоре пункта 3.6 «Об ограничении экспорта» «Скайризон» и «Синьвей» начнут действовать по серым схемам Богуслаева. Не говоря уже о том, что прагматичный Китай, имеющий виды на Сибирь, тоже не совсем заинтересован в усилении российской армии.

Это, не говоря о том, что даже, если АМКУ завтра даст разрешение на сделку между китайцами с участием государства Украина, и будут сняты аресты с акций и сделка состоится, то китайская сторона тут же получит доступ к украинским технологиям.

Во-первых, вопрос технологий требует подписания отдельных лицензионных договоров.

Во-вторых, основная масса технологий принадлежит ГП «КБ Ивченко Прогресс». Даже, несмотря на то, что есть договор о передаче ряда технологий в пользование ПАО «Мотор Січ», риски минимизированы.

В-третьих, любой вопрос, касающийся технологий военного или двойного назначения, требует обязательной процедуры согласования через государственную комиссию по экспортному контролю Украины с непосредственным участием СБУ.

В-четвертых, подписание лицензионных договоров предусмотрено в два этапа. Первый – до 30 ноября 2019 года. Когда должен быть подписан рамочный лицензионный договор. А уже после этого стороны должны приступить к обсуждению конкретных лицензионных договоров на конкретные виды продукции и технологий в соответствии с нормами украинского законодательства.

Тем более, что речь идет о технологиях, которые для той же России давно не являются секретом.

Иное дело, что РФ не может сама запустить у себя производство двигателей. Пока не может. Но это не означает, что ничего не делает в этом направлении. Чему свидетельством те же российско-украинские СП, созданные Богуслаевым. А также немалые риски того, что несколько тысяч человек, работающие на заводе «Мотор Січ» в Запорожье, в случае продолжения агонии завода, не получат предложения из РФ и не сменят место жительства.

О том, что может произойти в фактически прифронтовом Запорожье в случае, если 26000 человек пополнят ряды безработных, лучше могут рассказать специалисты в области информационных войн.

И, если сделка украинскими властями будет по-прежнему пребывать в подвешенном состоянии, могут начать сбываться не самые оптимистические прогнозы.

Поскольку 13 августа завод «Мотор Січ» официально переведен на четырехдневную рабочую неделю. С 1 сентября пятница стала нерабочим днем. Согласно приказу №224 от 13 августа, «переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов».

Т.е. курица, несущая золотые яйца, уже переведена на голодную диету.

КОРИДОРЫ КОНЧАЮТСЯ СТЕНКОЙ

При этом, не может не удивлять заговор молчания тех украинских VIP, от которых зависит судьба предприятия.

Ни президент Зеленский, ни премьер Гончарук, ни свежеуволенный глава СНБОУ Данилюк, ни глава СБУ Баканов, ни глава МИД Пристайко, ни гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичюс пока не произнесли ни слова.

Помимо экспертов, выступающих, как pro, так и contra, ситуацию от имени верхних эшелонов власти прокомментировал разве что советник экс-главы СНБОУ по вопросам ОПК Василий Шурупов.

Который заявил, что китайцам завод продавать нельзя. Потому что компания очень важна для Украины. Что Америка – это партнер Украины и с ним нельзя портить отношения. И вообще выносить эту тему на всеобщее обсуждение сейчас не нужно.

Насчет всеобщего обсуждения, Шурупов, может быть и прав. Это не тема для референдума. Но то, что об этом должны поговорить упомянутые VIP, сомнению не подлежит.

Причем, не в узком кругу, а с участием нынешних владельцев акций, включая Скайризон и компании-покупателя Xinwei Group.

Которые могли бы поставить точки над «і» во многих вопросах и спекуляциях, регулярно вбрасываемых в украинские СМИ.

От подтверждения гарантий сделки до ответов на вопрос о реальном финансовом состояниикиайской стороны.

А почему, собственно, нет? Пускай рассказывают сами. Без посредников.

Ведь встречался же Владимир Зеленский 19 июля с неким «мощным мексиканским инвестором» Питером Фойо, заинтересованном в развитии украинской телефонии и интернета. И на встрече заявил: «Прежде всего для нас приоритет – это реальные инвестиции в Украину. Мы очень открыты. Мы готовы защищать любую чистую, настоящую инвестицию в Украину». Добавив: – «Если у нас совпадают желания и видение, если это «белый», честный бизнес – мы готовы».

То, что чуть позже выяснилось, что Фойо как бы не совсем инвестор, и не совсем мексиканский, это уже иной вопрос.

Здесь куда важнее готовность главы государства содействовать приходу инвестиций. А украинский телекоммуникационный оператор «Просат» совместно с компанией Xinwei только в 2018 уплатили в украинский бюджет 430 миллионов гривен налогов. Поскольку «Просат» и Xinwei осуществляют проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального масштаба. И АМКУ не возражал против покупкой «Просатом» оператора связи “Украинские новейшие телекоммуникации” (ТМ UNTC).

И последнее. 27 сентября в Днепре побывал временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор. Правда, СМИ почему-то не сообщили о том, помимо Днепра Тейлор почему-то наведался еще и в Запорожье. На завод «Мотор Січ». Пустой и безжизненный.

Кстати, в своих мемуарах Леонид Кучма написал, что для него ситуация с отказом от Бушерского проекта стала одним из самых болезненных уроков его президентства.

И об этом чужом опыте нужно помнить и нынешнему руководству страны.

А иначе птичник с золотоносными курами окончательно опустеет…

Андрей КАПУСТИН

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