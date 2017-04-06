«Живая хирургия»: в Киеве собрались лучшие пластические хирурги мира

Но мировые звезды хирургии скальпель в руки не возьмут

7-8 апреля в Киев съедутся лучшие специалисты пластической хирургии для участия в Международном конгрессе, посвященном cамым востребованным в мире операциям – коррекции груди, а также новейшим методикам коррекции ягодиц и голеней. Один из знаменитых участников – самый популярный пластический хирург Голливуда Константино Мендьетта (США), знаменитый не меньше его звездных пациенток, в числе которых, например, Ким Кардашьян и Скарлет Йоханссон.

В конгрессе примут участие также Паоло Монтемурро (Швеция), представитель самой древней школы пластической хирургии клиники Akademikliniken, Янис Гилис (Латвия), и ведущие хирурги Украины: Павел Денищук, Национальный Секретарь Международной Ассоциации Эстетических Пластических Хирургов ISAPS, кандидат медицинских наук, благодаря инициативе которого и проходит уже в третий раз эта уникальная образовательная программа; Василий Храпач (Украина) – профессор, президент Клуба пластических хирургов.

В рамках конгресса специалистов ожидают уникальные образовательные события, где они могут ознакомиться с самыми прогрессивными методиками. Будет реализована программа «ЖИВАЯ ХИРУРГИЯ» – проведение операций в режиме онлайн украинскими хирургами П. Денищуком и В.Храпачем, пройдут доклады и видео-презентации ведущих специалистов.

Однако в программе “Живая хирургия” не будут оперировать мировые звезды пластической хирургии, хотя такие мастер-классы являются самой эффективной образовательной практикой. Для того, чтобы иностранный врач имел право делать в Украине операцию, то есть осуществлять свою профессиональную деятельность, наличия у него диплома международного образца, титулов, званий, мирового признания, оказывается, мало.

В Украине предусмотрен лишь один механизм, дающий право «трудовой деятельности» специалиста с неукраинским дипломом – нострификация. Это сложная многоуровневая долгая процедура, означающая, по сути, подтверждение квалификации путем перезащиты. То есть, иностранный специалист пусть и всемирно признанный, должен подтверждать свой диплом в Украине даже в случае, если захочет провести мастер-класс. И исключений из этого правила нет. Эта проблема будет поднята организаторами Конгресса с целью изменения законодательства.

Конгресс пройдет под эгидой Международной ассоциации пластических и эстетических хирургов ISAPS, при поддержке Киевской городской государственной администрации и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Программа Конгресса – на официальном сайте

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