Жилье в центре Одессы: как выгодно купить квартиру

«Одесский двор» — это современный жилой комплекс в центре Одессы. Престижный новострой расположен на ул. Генерала Цветаева, в историческом районе Одессы на Молдаванке.

Компания-застройщик уже принимает заказы на покупку квартир в новых зданиях.

Популярность новостроев растет с каждым годом. Это обусловлено продуманностью и высоким комфортом жилых комплексов. Тоже самое можно сказать и про «Одесский двор»:

удобное расположение: рядом Привоз и транспортная развязка;

собственная детская площадка, парковка и место для отдыха жителей;

несколько вариантов квартир с собственным отоплением и бесперебойной подачей горячей воды.

Выгодно купить новострой в Одессе можно в момент его строительства. До того как застройщик сдаст его в эксплуатацию, можно приобрести квартиру за несколько беспроцентных платежей.

«Одесский двор»

При создании «Одесского двора» застройщик уделил особое внимание комфорту его будущих жителей. Новый жилой комплекс состоит из четырех 12-этажных и девяти 11-этажных зданий. Дома расположены обособленно от шумных улиц, у них закрытый въезд и собственная инфраструктура.

Преимущество новостроя — многофункциональное внутреннее пространство. На прилегающей территории «Одесского двора» есть детская площадка, место для выгула собак, отдельное место для отдыха жильцов и крытая стоянка. Все это дополняет обилие зеленых насаждений.

Новый жилой комплекс абсолютно автономен. Здесь предусмотрена газовая котельная, собственная насосная станция и резервуар чистой воды в каждом подъезде. Это позволит жильцам не зависеть от графика коммунальных служб и всегда пользоваться горячей водой и отоплением.

Сколько стоит квартира в новострое

Цены на квартиры в Одессе зависят от расположения квартиры и суммы первого взноса. Самый выгодный вариант с минимальной ценой за 1 кв. м — оплата 100% во время строительства ЖК.

Застройщик предлагает и поэтапную покупку квартир. Первоначальный взнос для 2-комнатной и 1-комнатной квартир составляет 30% и 50%. При этом покупатель не доплачивает процент свыше стоимости квартиры.

О компании:

Жилищный комплекс «Одесский двор» это очередной проект одесской строительной фирмы «Эдельвейс Плес». Фирма специализируется на строительстве жилых и административных зданий. Основная идея компании — создать комфортное жилье с учетом всех деталей.

Компания создает новострои с собственным микроклиматом. Здесь есть все, что необходимо для полноценной жизни: обилие зеленых насаждений, детские площадки, места для отдыха, парковки, энергонезависимость.

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