Журналисты вскрыли факты вмешательства госорганов в работу строительных компаний

В Украине, несмотря на гарантии первых лиц государства о защите инвестиций, невмешательстве госорганов в хоздеятельность предприятий и мораторий на проверки бизнеса, практика давления на предпринимательскую среду продолжается. Причем если раньше под прицел правоохранительных и контролирующих органов попадали в основном IT-компании и аграрии, сейчас чиновники переключились уже и на строительную сферу.

Так, как стало известно из материалов из открытого доступа, в строительном секторе по обкатанной модели Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Государственной фискальной службы (ГФС) жертвами действий правоохранителей и фискалов стали уже десятки компаний. При этом против некоторых предприятий борьба чиновников продолжается многие месяцы и даже годы, серьезно нарушая рабочий процесс предпринимателей, блокируется работа ряда строительных компаний, многие из которых отчисляют в бюджет многомиллионные налоги и ведут честно свою деятельность.

Если это не остановить, жалуются представители реального сектора экономики, развитие строительной отрасли может оказаться под угрозой, а жертвами государственного произвола в итоге могут стать тысячи и десятки тысяч потребителей строительных услуг. В частности, покупатели жилья или коммерческой недвижимости. О последствиях такого коллапса остается только догадываться.

Популярная схема, по которой ГПУ и ГФС прессуют застройщиков

Например, ранее ГПУ начала досудебное расследование в уголовном производстве, сведения которого были внесены в Единый реестр досудебных расследований под №42017000000002554, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Формально уголовное производство расследуется в отношении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, которые в период с 2014 по 2017 годы согласовали официально зарегистрированной компании разрешительные документы о начале проведения строительных работ и готовности к эксплуатации объектов строительства на территории Киевской области. И эти согласования якобы не соответствовали требованиям действующих государственно строительных норм и требованиям градостроительного хозяйства.

Как и в десятках других аналогичных дел, фигурантами становятся также строительные компании и их контрагенты.

Но, по классической схеме времен Януковича, вместо реального расследования какой-то незаконной деятельности со стороны предприятий следователи из прокуратуры и ГФС начали серьезно прессовать бизнесменов-застройщиков.

Согласно информации, находящейся в публичном доступе, стало известно, что чиновники шьют предприятям неуплату налогов и какие-то манипуляции с финансами. Впоследствии, как это часто происходит у нас в стране после громких зявлений, эти инсинуации не подтверждаются– компании, всячески идя на встречу следствию, предоставляют налоговые декларации и другую бухгалтерскую документацию. Казалось бы, подозрения чиновников должны развеяться. Но появились пресловутые подводные камни.

Например, как удалось выяснить журналистам, в деле против «неплательщиков» начали всплывать интересные детали: на неуплате налогов почему-то активно настаивает именно ГПУ, которая, как известно, не является органом, реализующим государственную налоговую политику. ГФС в свою очередь претензий к опальным компаниям не имеет. В результате вскрылся явный конфликт интересов с коррупционной составляющей, как это, к сожалению, нередко бывает в последние годы после смены власти в стране.

Дальше – больше. Выяснился еще один интересный момент. ГПУ вместе с ГФС активно открывают дела против ГАСИ, затягивают в это производство застройщиков. Однако, как следует из документов, данные предприятия вообще никоим образом не подпадает под то, что следователи расследуют и инкриминируют.

В частности, дело №42017000000002554 велось по якобы нелегитимной выдаче разрешительной документации на начало проведения строительных работ и готовности к эксплуатации объектов строительства. Но фигурант дела вообще не является ни заказчиком, ни генеральным подрядчиком, ни подрядчиком или субподрядчиком. Следовательно, компания не является лицом, которому могут быть известны обстоятельства данного конкретного уголовного производства, а также лицом, которое может иметь какое-то отношение к уголовному производству.

То есть дела открываются против «клерков» ГАСИ, а за уши со стороны по формальным признакам притягивают застройщиков, которых можно «покошмарить», «попрессовать», преследуя какие-то свои личные или схемные цели.

Доходит теперь порой практически до абсурда – прокуроры заявляют претензии юрлицам по неуплате налогов на сотни миллионов гривен, однако на практике подтвердить эту цифру они ничем не могут. Такое ощущение, что «расследователи» рисуют такие показатели-претензии, как говорится, «от балды». Может это какая-то дикая некомпетентность (непрофессионализм), может действительно коррупция и старые кадры Януковича, засевшие в ГПУ, может еще что-то. По сообщениям представителей реального сектора экономики, сейчас активно такую схему практикуют налоговики Киева и области в связке с облпрокуратурой и столичным управлением ведомства Луценко.

Но, как выяснилось, произвол чиновников продолжается. ГУ ГФС в г. Киеве открыло еще одно дело №32018100090000004 по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налога). И на допросы уже по второму кругу начинают вызывать топ-менеджеров, которых, вероятно, «не додавили прокуроры».

Как стало известно из материалов дела, в качестве свидетелей следствие решило привлечь контрагентов, которые, как оказалось впоследствии, вообще никакого отношения к подследственному юрлицу-«неплательщику» вообще не имеют.

Как подтверждают неофициально источники в ГФС, от топ-менеджеров-свидетелей и с их компаний «шэрлокхолмсы» действительно начинают требовать документацию за 2014-2018 гг., которая вообще не должна касаться сути дела. В сухом остатке получается, что спустя пять лет после Революции Достоинства рудименты режима Януковича не то что вернулись в ГПУ и ГФС – коррупцию, кумовство и административное давление на бизнес в этих ведомствах преодолеть так и не удалось.

Что сейчас происходит с опальными компаниями и что будет дальше

Как сообщают представители предпринимательской среды, инвесторы отказываются уже вступать в договорные отношения с опальными предприятиями, которое оказались под прессингом госорганов. Это, как следствие, приводит к уменьшению инвестиций в Фонды финансирования строительства.

Вместе с тем, предприятия пытаются осуществлять как-то свою деятельность на основании привлеченных средств в фонд финансирования строительства от доверителей, которыми являются физические и юридические лица.

В то же время, как нам подтверждают в правоохранительных органах, в свою очередь сейчас следователи постоянно инициируют множество следственных действий: обыски, допросы, аресты средств и имущества, изъятия средств и имущества. Под эти следственные действия подпадают все новые и новые застройщики.

При этом помимо блокировки средств и имущества компаний, как сообщают очевидцы, происходит психологическое давление на работников этих фирм. Предприятия фактически подводят к тому, что они даже могут прекратить свою деятельность.

Следствиями такой занимательной работы наших «органов» могут быть, как нарушение сроков строительства недвижимости, приостановление строительства, невыполнение предприятиями их обязательств перед инвесторами, многомиллионные убытки компаний, так и многочисленные судебные процессы о возмещении вреда, протесты инвесторов, расторжения договоров, потери тысяч рабочих мест работниками фирм. Более того, возникает логичный вопрос, а что же в результате такой бурной деятельности силовиков и фискалов получит госбюджет?!

А если рухнет вся строительная отрасль вообще?! Опасения такие есть. Судя по сообщениям представителей бизнеса, подобные схемы ГПУ и ГФС действительно практикуют против застройщиков сейчас массово в Киеве и области.

Что будет, если в один день все опальные предприятия перестанут работать и платить налоги? Или что будет, когда зарубежные инвесторы, напуганные таким произволом силовиков, перестанут заводить инвестиции в Украину? Ни для кого не секрет, что инвестиционная привлекательность страны за последние годы, по вине, в частности ГПУ и ГФС, не улучшается. Украина продолжает падать в рейтингах конкурентоспособности, легкости ведения бизнеса и т.д.

Вероятно, такими риторическими вопросами следователи ГПУ и фискалы не задаются. А зря…

Продолжение следует…

За материалами bagnet

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