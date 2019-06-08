Журналист Зуб хочет стать «слугой народа» или депутата Ризаненко?

После объявления открытого конкурса на выдвижение кандидатами в народные депутаты по мажоритарным округам от партии действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в его команду разными способами пытаются попасть личности, о существовании которых украинцы либо не знали вообще, либо забыли.

Один из них – экс-журналист одного из телеканалов Александр Зуб, который уйдя несколько лет назад из медийного пространства, по его словам в интервью одному из изданий, искал себе «подходящую команду».

Сейчас Зуба пытаются «встроить» в партию «Слуга народа». Как сообщает From-ua, на самом деле за Зубом стоит его друг – известный народный депутат Павел Ризаненко, который попал в нынешний состав Верховной Рады благодаря Блоку Петра Порошенко, затем стал «европтимистом», заняв довольно влиятельные посты в ней, связанный с финансами и приватизацией.

О перспективах Ризаненко пройти в новый состав украинского парламента в результате досрочных выборов говорить сложно. Поэтому он и ему подобные представители «старой политической гвардии» пытаются самосохраниться в Верховной Раде посредством ввода в него через «Слугу народа» своих «аватаров».

Станет ли Александр Зуб «слугой народа» или одного Ризаненко неизвестно, но тенденция «отмывки политического капитала» через таких как он, четко прослеживается вокруг того, как формируется президентская партия накануне досрочных выборов в парламент.

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