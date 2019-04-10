Журналіст звинуватив НАБУ у покриванні банди грабіжників

Директор НАБУ Артем Ситник нібито продав справу банди грабіжників, які займалися розбійними нападами на квартири заможних громадян у Києві – про це написав у мережі Фейсбук відомий журналіст Володимир Бойко.

За словами журналіста, до угрупування входили десятки високопосадовців, в тому числі прокурор Полтавської області Дмитро Чібісов та екс-генеральний прокурор Віталій Ярема.

Журналіст вважає, що „у межах цього кримінального провадження директор НАБУ Артем Ситник сподівався вийти на своїх особистих ворогів – першого заступника голови СБУ Павла Демчину та керівника САП Назара Холодницького. Але не отримавши ніяких доказів протиправної діяльності Демчини та Холодницького, поступив так, як це він завжди робить – продав справу фігурантам, а матеріали НСРД відправив за океан для використання іноземною спецслужбою з метою вербування українських посадовців.”

Як доказ свого звинувачення В.Бойко наводить частину розшифровки нібито запису розмов фігурантів справи, який було зроблено в рамках негласних слідчо-розшукових дій. У наведеному діалозі співрозмовники обговорюють передачу півтора мільйони доларів за відмову від переслідування бізнесмена І.

Особа, що вимагає гроші, посилається на необхідність їх передачі покровителям, серед яких згадуються Картавий (за цим прізвиськом, за словами журналіста, ховається генпрокурор Юрій Луценко), та „Петро Олексійович”.

Вражає методика “вирішення питань” групою високопосадовців за участю генпрокурора та глави держави: для того, щоб бізнесмена не посадили до в’язниці, із нього вимагають один мільйон двісті тисяч доларів (один і два). Це при тому, що як випливає зі слів шокованого “щедрістю” “господарів країни” бізнесмена, він вже заплатив за вирішення питання півтора мільйони доларів, і ще заплатити більше мільйона для нього явно не під силу (мені що, залишається тільки викинутися з 23 поверху? – розпачливо питає бізнесмен), він просить дати дозвіл заплатити ці гроші частинами, однак його співрозмовник – представник від владної шайки невблаганний. Мовляв, як мені сказати Картавому та Петру Олексійовичу, що ти гроші віддаси не відразу?! При цьому співрозмовник бізнесмена-жертви вимагання чітко артикулює, що сума хабаря була узгоджена особисто з “Першим”. Тобто – з Президентом.

Журналіст пише, що отримав записи розмов із загубленої правоохоронцями флешки, і обіцяє і надалі оприлюднювати докази скоєних злочинів.

На думку експертів, зокрема інших журналістів-розслідувачів, викладена журналістом Бойком історія є типовим прикладом (одним із сотень можливо) того, як саме кандидат в президенти на ім’я “Петро Олексійович” та його команда наповнюють свій передвиборчий бюджет – по суті справи, не гребуючи нічим і ніким, за будь яку ціну намагаючись утриматись при владі.

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