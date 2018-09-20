Журі у Лондоні оголосило шорт-лист Букерівської премії

Букерівська премія присуджується в галузі літератури англійською мовою

У шортлист увійшли:

Анна Бернс (Британія) — «Milkman»

Дейзі Джонсон (Британія) — «Everything Under»

Робін Робертсон (Британія) — «The Long Take»

Рейчел Кушнер (США) — «The Mars Room»

Річард Пауерс (США) — «The Overstory»

Езі Едугян (Канада) — «Washington Black»

Попадання в цей список гарантує номінанту 2,5 тисячі фунтів стерлінгів. Переможця премії оголосять 16 жовтня, він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Щорічна Міжнародна Букерівська премія (Man Booker International Prize) – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за кращий літературний твір, перекладений англійською. Гроші діляться порівну між автором і перекладачем твору, щоб підкреслити важливість роботи перекладача.