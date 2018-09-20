Журі у Лондоні оголосило шорт-лист Букерівської премії
Букерівська премія присуджується в галузі літератури англійською мовою
У шортлист увійшли:
- Анна Бернс (Британія) — «Milkman»
- Дейзі Джонсон (Британія) — «Everything Under»
- Робін Робертсон (Британія) — «The Long Take»
- Рейчел Кушнер (США) — «The Mars Room»
- Річард Пауерс (США) — «The Overstory»
- Езі Едугян (Канада) — «Washington Black»
Попадання в цей список гарантує номінанту 2,5 тисячі фунтів стерлінгів. Переможця премії оголосять 16 жовтня, він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.